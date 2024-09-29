"У меня там знакомые": Плантовская, которую со скандалом уволили из ГПСУ, угрожает хейтерам связями в Украине (фото)

Девушка откровенно заявила, что может натравить на украинца правоохранительные органы

Бывшая одесская пограничница Иванна Плантовская, которую в конце января 2023 года уволили из-за скандала с демонстрацией роскошной жизни во время войны, пригрозила находящемуся за рубежом украинцу.

Девушка, которая сейчас живет в Польше, выставила видео в Инстаграме, где под песню российской пропагандистки Надежды Кадышевой "Плывет веночек" выпивает бутылку алкогольного напитка. За это один из пользователей соцсети назвал ее "ма**роской". В ответ потерявшая госдолжность Плантовская заявила, что может натравить на мужчину в Украине правоохранительные органы.

"Смотри ведь получишь по своей роже, случайно тебя где-то найдут и ах*еешь) чм*. или возможно передать твою страницу для правоохранительных органов? Как уехал? Почему не служишь? У меня там остались знакомые. поверь", — пригрозила экс-пограничница.

"Ма**роска ты пи**аватая. Я уехал еще в 2018 году это если тебе шкуре интересно. Поэтому можешь свои угрозы себе в а*ус засунуть", — тоже агрессивно отписал мужчина.

По словам пользователя, он уехал из Украины в 2018 году. Судя по геометкам мужчины в Инстаграме, сейчас он живет в Германии.

Напомним, что пресс-офицер ГПСУ Иванна Плантовская в 2023 году оказалась в центре скандала из-за демонстрации своей шикарной жизни во время войны в Украине, а ее поступок расценили как удар по репутации пограничной службы Украины. Позже стало известно об ее увольнении из госслужбы.

После скандала в январе Плантовская "притихла", но вскоре снова начала кичиться лакшери-жизнью. Однажды она посмеялась над украинцами, у которых "нет денег", не подумав, что в стране, где идет война, не все могут позволить себе роскошь.

В апреле стало известно, что девушка уехала из Украины. "Считаю, что достигла многого именно благодаря Одессе. Нашла крутых верных друзей, изменилась прежде духовно, и конечно внешне, также дошла до желанных капитанских звезд и хорошей должности, однако судьба вносит свои коррективы…", — выдала Плантовская.

В июле экс-пограничница показала своего любимого. Пока неизвестно, кем является мужчина и где работает.

"Телеграф" сообщал, что Иванна Плантовская продолжает хвастаться "богатой" жизнью. Ранее девушка заявила, что делала пластику груди, получая зарплату обычной пресс-офицерши.