Нейтральность – это политическая игра с Путиным? Чью сторону занимает Дональд Трамп

Члены команды Трампа подчеркивают его хорошие отношения с Путиным

Опросы общественного мнения в США показывают, что более 60% американцев поддерживают Украину. Большинство демократов и республиканцев в Конгрессе и Сенате также находятся на стороне Киева. Однако политика президента Дональда Трампа по Украине вызывает вопросы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко. Он объяснил, на чьей стороне США — Украины или Россим.

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Политик считает, что Трамп все-таки продолжает оставаться на стороне Украины.

— Он заинтересован в том, чтобы Украина выжила и сохранила себя государством. В то же время он ведет своеобразную политическую игру с Путиным, которая предполагает, что Трамп пытается позиционировать себя как мастер, если речь идет о заключении соглашений. Он считает себя гениальным deal-maker (составитель сделок. — Ред.), — объясняет нардеп.

По его мнению, Трамп пытается представить ситуацию так, что он ни на стороне Украины, ни на стороне России, а является нейтральным лицом, пытающимся достичь мира.

— Члены его команды подчеркивают, что у Трампа хорошие отношения с Путиным. По-моему, это часть политической игры. На самом деле, так не есть. Но Трамп, видимо, считает: чтобы достичь какого-то соглашения с Путиным, нужно представить себя не как президента, занимающего проукраинскую позицию, а равноудаленного от России и Украины, — добавил Александр Мережко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" истинные намерения Путина по Украине.