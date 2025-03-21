Военный обозреватель заметил французскую авиацию возле Крыма: "Макрон хочет что-то доказать Путину и Трампу"

Борт сопровождали два истребителя

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет что-то доказать главе РФ Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу. Об этом свидетельствует недавно замеченный на территории Крыма французский самолет-разведчик в сопровождении двух истребителей.

Как отметил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, самолеты были замечены еще в начале марта.

"Французский самолет E-3F SDA (самолет радиолокационного комплекса обнаружения и наведения) посетил воздушное пространство над акваторией Черного моря… в сопровождении двух истребителей типа Rafale С (по одним данным), по другим — в сопровождении двух Mirage 2000D", — говорится в сообщении.

По словам обозревателя, россияне говорят, что кроме этих бортов возле Крыма якобы активно и регулярно работает французский самолет Beech King Air 350 ER, принадлежащий радиоэлектронной разведке и наблюдению. Этот борт может относиться к румынской авиабазе.

Известно, что Beech King Air 350 ER оснащен оптико-электронной системой обнаружения, системой спутниковой связи (Satcom) и радиоэлектронной разведкой. К тому же борт оборудован лазерным целеуказателем, который может подсвечивать цели для оружия с лазерной наводкой.

"Господин Макрон явно хочет что-то доказать… причем, не только плешивому карлику из Кремля, но и некоторым из Вашингтонских холмов", — пишет Машовец.

Карта полета французских самолетов

Напомним, 12 марта появилась информация, что французский самолет-разведчик в сопровождении двух истребителей пролетел над Черным морем в 150 км от Крымского полуострова. По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3F AWACS ВКС Франции в сопровождении двух истребителей Dassault Rafale B совершил разведывательный полет над Черным морем.

Ранее "Телеграф" писал, что над Львовом радары "засекли" два пассажирских самолета.