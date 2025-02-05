Россия установила новые рекорды по экспорту ячменя и обогащенного урана в Южную Корею в 2024 году.

По итогам 2024 года Россия резко увеличила экспорт ячменя в Южную Корею. Это новый исторический рекорд.

Об этом заявляют российские СМИ, ссылаясь на данные Статистической службы Южной Кореи. Утверждается, что общий объем поставок составляет 15,2 тысячи тонн, что в денежном эквиваленте равняется 3,8 миллиона долларов. Это примерно в 130 раз больше, чем в 2023 году, когда экспорт составил всего 92 тонны на сумму 29 тысяч долларов.

Такой скачок позволил России подняться с пятого на второе место среди крупнейших поставщиков ячменя в Южную Корею. Лидером остается Австралия с показателем в 20,1 миллиона долларов. Третье место заняли США, экспортировавшие в азиатскую страну ячмень на сумму 3,6 миллиона долларов.

Специалисты связывают столь стремительный рост экспорта российского ячменя с конкурентными ценами и проблемами в мировом снабжении зерновых из-за геополитических факторов. На фоне санкционных ограничений и перебоев в логистике многие страны ищут альтернативные рынки сбыта и поставщиков, что, к сожалению, способствует росту российского агроэкспорта.

Также известно, что кроме ячменя в 2024 году Россия значительно увеличила поставки еще одной стратегически важной продукции – обогащенного урана. За год объемы его экспорта в Южную Корею выросли почти вдвое и достигли 649,5 миллионов долларов. Это привело к тому, что доля РФ в структуре корейского импорта урана достигла рекордных 48,5%.

Такое активное наращивание экспорта зерновых и энергоресурсов может свидетельствовать о стремлении России диверсифицировать торговые потоки на фоне международного санкционного давления. Ожидается, что в 2025 году тренд по увеличению поставок продукции в страны Азии может сохраниться.

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