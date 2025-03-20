Появился план размещения миротворцев в Украине: где они могут разместиться (карта)

Миротворческая коалиция: что ждет Украину в случае перемирия?

Западные союзники начали активные переговоры по созданию детальных военных планов для англо-французских миротворческих сил, которые должны обеспечить подготовку возможного перемирия в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg по итогам встречи глав генштабов ряда европейских стран в Лондоне.

Несмотря на нежелание президента РФ Владимира Путина согласиться на полное прекращение огня, коалиция добровольных сил нарабатывает конкретные действия.

Встреча представителей генеральных штабов нескольких европейских стран прошла в Лондоне, где обсудили возможный сценарий миротворческой миссии.

Согласно одному из планов, британские и французские силы будут дислоцированы в ключевых городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется расположение патрульных кораблей и минных тральщиков.

Дополнительные самолеты и наземные подразделения могут быть размещены в Польше и Румынии для обеспечения поддержки. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, обсуждение направлено на разработку реальных военных планов, готовых к немедленному внедрению в случае достижения соглашения.

Помимо европейских стран, в переговорах приняли участие Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. В общей сложности около 30 стран готовы предоставить ресурсы: войска, самолеты, корабли, разведывательные данные или финансирование.

На встрече сосредоточились на деталях оперативного планирования, включая логистику, обслуживание техники и обеспечение восточного фланга НАТО.

Переговоры становятся важным шагом по подготовке международного сообщества к новым вызовам в контексте украинско-российского конфликта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина заинтересована в прекращении огня и готова пойти на предложения США. При этом она не признает территориальные уступки и поддерживает размещение миротворцев на своей территории.