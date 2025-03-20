Называл сепаратистов "ополченцами" и оправдывал аннексию Крыма: чем известен покойный экс-премьер Фокин
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Политик отметился пророссийскими заявлениями
Сегодня, 20 марта, скончался известный украинский политик Витольд Фокин. Он был первым премьер-министром независимой Украины, народным депутатом, а также многие годы входил в Коммунистическую партию. Экс-чиновнику было 92 года.
"Телеграф" расскажет о деятельности политика, какие взгляды имел и какие скандалы происходили с его участием.
Что известно о Витольде Фокине
Будущий политик родился в 1932 году в селе Новониколаевка в Запорожской области. Учился в горном институте по специальности "Разработка месторождений полезных ископаемых" в Днепре. После окончания вуза Витольда направили работать на Луганщину, в частности, на шахту "Центральная-Боковская". Также прошел путь от заместителя главного инженера до начальника шахтоуправления №32 треста "Боковоантрацит".
В 1967 году Фокин вступил в Коммунистическую партию. В течение 8 лет он занимал руководящие должности на угольных предприятиях Луганской области: был заместителем начальника комбината "Донбассантрацит", руководил трестом "Первомайскуголь", работал инженером комбината "Ворошиловградуголь" и начальником комбината "Свердловантрацит".
Защитив диссертацию, Фокина отправили на работу в Госплан УССР, где он руководил отделом. В этой советской организации чиновник постепенно поднимался по карьерной лестнице, дойдя до должности председателя.
В 1990 году чиновник стал исполнять обязанности председателя Совета Министров УССР. Витольд был депутатом Верховного Совета УССР 10—11 созывов. В 1991 году Фокин стал первым премьер-министром Украины. Был вместе с президентом Леонидом Кравчуком на подписании Беловежских соглашений о ликвидации СССР.
Фокин подписывал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о экономической политике. Экономические отношения строились на основе денежной единицы – рубля, предполагалось проведение различных реформ, в частности, сокращение дефицита бюджетов.
Во время премьерства Фокина ввели валюту — купоно-рубли, которые нужно было вырезать из листов. Тогда в Украине была сложная экономическая ситуация. Отсутствие работы, дефицит товаров и голод повлек за собой бунт украинцев, и вскоре Витольд ушел в отставку. Сам чиновник объяснял выход из правительства несогласием, что Украина покидает рублевую зону.
Тогда чиновник еще некоторое время работал в ВРУ, а затем устроился в Институт мировой экономики и международных отношений. Также он был избран Президентом Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Россией.
Во время правления страной Леонида Кучмы Фокин входил в Высший экономический Совет при Президенте Украины. Также Витольд был президентом Луганского землячества в Киеве.
Скандалы
В 2020 году президент Владимир Зеленский назначил Фокина заместителем руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Интересно, что внучка политика, певица Маша Фокина, признавалась, что советовала дедушку на этот пост руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, которого назвала "Андрюшей".
Однако Фокин отметился скандальными пророссийскими заявлениями, которые вызывали возмущение украинцев. В частности, он считал, что Россия забрала Крым, иначе бы это сделали США. Также политик говорил, что не видит подтверждений войны между Россией и Украиной и предлагал устроить амнистию сепаратистов, которых называл "ополченцами". К тому же Фокин советовал провести выборы на Донбассе и предоставить региону особый статус.
После этого Витольда уволили из Трехсторонней контактной группы, а также внесли в базу "Миротворец". В последние годы жизни экс-чиновник практически не появлялся на публике. Известно, что в 2022 году российская ракета попала в дом Фокина, но мужчина не пострадал, потому что был тогда в Молдове.
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