Называл сепаратистов "ополченцами" и оправдывал аннексию Крыма: чем известен покойный экс-премьер Фокин

Политик отметился пророссийскими заявлениями

Сегодня, 20 марта, скончался известный украинский политик Витольд Фокин. Он был первым премьер-министром независимой Украины, народным депутатом, а также многие годы входил в Коммунистическую партию. Экс-чиновнику было 92 года.

"Телеграф" расскажет о деятельности политика, какие взгляды имел и какие скандалы происходили с его участием.

Что известно о Витольде Фокине

Будущий политик родился в 1932 году в селе Новониколаевка в Запорожской области. Учился в горном институте по специальности "Разработка месторождений полезных ископаемых" в Днепре. После окончания вуза Витольда направили работать на Луганщину, в частности, на шахту "Центральная-Боковская". Также прошел путь от заместителя главного инженера до начальника шахтоуправления №32 треста "Боковоантрацит".

Фокин в студенческие годы, фото "Гордон"

В 1967 году Фокин вступил в Коммунистическую партию. В течение 8 лет он занимал руководящие должности на угольных предприятиях Луганской области: был заместителем начальника комбината "Донбассантрацит", руководил трестом "Первомайскуголь", работал инженером комбината "Ворошиловградуголь" и начальником комбината "Свердловантрацит".

Защитив диссертацию, Фокина отправили на работу в Госплан УССР, где он руководил отделом. В этой советской организации чиновник постепенно поднимался по карьерной лестнице, дойдя до должности председателя.

В 1990 году чиновник стал исполнять обязанности председателя Совета Министров УССР. Витольд был депутатом Верховного Совета УССР 10—11 созывов. В 1991 году Фокин стал первым премьер-министром Украины. Был вместе с президентом Леонидом Кравчуком на подписании Беловежских соглашений о ликвидации СССР.

Фокин был с Кравчуком при подписании Беловежского соглашения, фото Getty Images

Фокин подписывал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о экономической политике. Экономические отношения строились на основе денежной единицы – рубля, предполагалось проведение различных реформ, в частности, сокращение дефицита бюджетов.

Во время премьерства Фокина ввели валюту — купоно-рубли, которые нужно было вырезать из листов. Тогда в Украине была сложная экономическая ситуация. Отсутствие работы, дефицит товаров и голод повлек за собой бунт украинцев, и вскоре Витольд ушел в отставку. Сам чиновник объяснял выход из правительства несогласием, что Украина покидает рублевую зону.

Фокин был первым первым премьер-министром Украины, фото Getty Images

Тогда чиновник еще некоторое время работал в ВРУ, а затем устроился в Институт мировой экономики и международных отношений. Также он был избран Президентом Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Россией.

Во время правления страной Леонида Кучмы Фокин входил в Высший экономический Совет при Президенте Украины. Также Витольд был президентом Луганского землячества в Киеве.

Скандалы

В 2020 году президент Владимир Зеленский назначил Фокина заместителем руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Интересно, что внучка политика, певица Маша Фокина, признавалась, что советовала дедушку на этот пост руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, которого назвала "Андрюшей".

Фокин с внучкой Машей, фото из соцсетей певицы

Однако Фокин отметился скандальными пророссийскими заявлениями, которые вызывали возмущение украинцев. В частности, он считал, что Россия забрала Крым, иначе бы это сделали США. Также политик говорил, что не видит подтверждений войны между Россией и Украиной и предлагал устроить амнистию сепаратистов, которых называл "ополченцами". К тому же Фокин советовал провести выборы на Донбассе и предоставить региону особый статус.

После этого Витольда уволили из Трехсторонней контактной группы, а также внесли в базу "Миротворец". В последние годы жизни экс-чиновник практически не появлялся на публике. Известно, что в 2022 году российская ракета попала в дом Фокина, но мужчина не пострадал, потому что был тогда в Молдове.

Дом Фокина пострадал от атаки россиян, фото из соцсетей Маши Фокиной

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