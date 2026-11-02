Вторая жизнь для картонных лотков: зачем опытные хозяйки собирают коробки из-под яиц

Картонные ячейки могут пригодиться

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пустая картонная коробка из-под яиц пригодится дома и на даче. В ней можно прорастить семена, рассортировать пуговицы и винты или сделать растопку для очага. Отдельные ячейки легко приспособить под небольшие емкости – покупать горшочки и органайзеры не придется.

О способах повторного использования яичных лотков рассказывает Femcafe. Большинство современных картонных коробок делают из переработанного бумажного волокна: его смешивают с водой, прессуют и высушивают.

Мини-горшочки для рассады

Ячейки лотка подходят для проращивания семян. Заполните их грунтом, посейте семена и поставьте упаковку на поднос. Волокнистый картон впитывает влагу и сохраняет форму.

Когда придет время пересадки, отделите ячейку и перенесите саженец в землю вместе с кусочком картона. Бумажная оболочка постепенно разложится в почве, а корни продолжат расти. Так можно обойтись без отдельных горшочков и меньше тревожить растение при пересадке.

Картонные ячейки помогают вырастить рассаду без отдельных горшочков

Органайзер для ящика и заготовка для растопки

В ячейках удобно хранить пуговицы, бусины, винты и другие мелкие предметы. Обрежьте коробку по размеру ящика и положите внутрь. Картон достаточно прочный для такого хранения, а изношенный вкладыш легко заменить.

Лоток можно использовать и как растопку для камина или садового очага. Положите в углубления мелкие веточки, древесную стружку или немного воска, затем установите заготовку под дровами. Воск продлевает горение и помогает разжечь более толстые поленья.

Лоток из-под яиц поможет рассортировать мелочи в ящике

Яичный лоток с щепой может помочь разжечь дрова в камине

Уменьшение эха

Рельефные лотки иногда используют для облицовки стен в гаражах и мастерских. Как объясняет Soundstop.co.uk, их форма рассеивает часть звука и немного уменьшает эхо в помещении. Эффект ограничен из-за низкой плотности материала, особенно при низкочастотном шуме.

Картонные лотки помогают немного уменьшить эхо в гараже или мастерской

Как сообщал "Телеграф", коробка из-под яиц может пригодиться при приготовлении шашлыка или барбекю. Для этого подойдет чистый сухой картон без покрытия.