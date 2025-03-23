Кому не повезет больше всего: в каких регионах не будет весенних каникул в 2025 году (список)

Большинство учебных заведений воспользовались предложением МОН

В Украине отличаются даты весенних каникул в школах, учитывая военное положение и особенности учебного процесса. В некоторых громадах каникулы вообще не запланированы.

Как сообщает "РБК-Украина", преимущественно в школах перерыв продлится с 24 по 30 марта.

Где отменили каникулы

В Черновицкой области 6 школ решили объединить весенние каникулы с зимними, что означает фактически отмена весеннего перерыва. В Черкассах отдых для учащихся не предусмотрен, поскольку зимние каникулы были удлинены, что повлияло на общее расписание учебного процесса.

В Кропивницком 13 школ будут работать без перерыва, что возможно связано с необходимостью завершить учебную программу вовремя. В Хмельницком каникулы уже состоялись в первой половине марта из-за высокого уровня заболеваемости среди учащихся, поэтому период отдыха перенесли на более ранний срок.

В других регионах Украины даты каникул могут изменяться в зависимости от ситуации, погодных условий и решений местных властей. Родителям рекомендуют уточнять эту информацию в администрациях школ.

Напомним, что Министерство образования и науки предложило провести весенний отдых с 24 по 30 марта, но окончательное решение принимает каждое учебное заведение индивидуально. Также мы подробно писали график каникул в школах по областям.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем "занять" ребенка на каникулах в Киеве, чтобы они не проводили свободное время в гаджетах. Вдали от столицы ехать не понадобится.