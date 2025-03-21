Часть школьников останется без отдыха: когда в Украине начнутся весенние каникулы
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В некоторых регионах весенние каникулы уже прошли
Весенние каникулы 2025 года украинские школьники начнут в разные даты в зависимости от региона. Министерство образования и науки рекомендовало провести их с 24 по 30 марта, однако окончательное решение принимает каждое учебное заведение в отдельности.
По информации МОН и местных департаментов образования, даты каникул корректируются в соответствии с ситуацией по безопасности, заболеваемостью и зимними перерывами. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
График весенних каникул в городах и регионах Украины:
Киев – с 25 по 31 марта.
Тернопольская область – большинство школ с 22 по 30 марта.
Житомирская область – с 24 по 30 марта, в некоторых общинах с 27 по 30 марта или с 31 марта по 6 апреля.
Кропивницкий – с 24 по 30 марта, но 13 школ будут учиться без каникул из-за удлиненных зимних дней отдыха.
Сумская область – с 31 марта по 6 апреля.
Николаевская область – с 24 по 30 марта.
Хмельницкий – каникулы уже состоялись с 3 по 10 марта из-за высокого уровня заболеваемости.
Ивано-Франковская область – с 24 по 28 марта.
Одесса – с 24 по 30 марта.
Волынская область – с 23 по 30 марта.
Львовская область – большинство школ с 24 по 28 марта, часть – с 18 по 21 марта.
Днепропетровская область – с 31 марта по 6 апреля.
Харьковская область – рекомендовано с 24 по 30 марта.
Ровенская область – основные даты с 22 по 30 марта, часть школ – с 31 марта или с 16 апреля.
Черновицкая область – 310 школ – с 24 по 26 марта, 20 школ – с 31 марта, один лицей – с 14 апреля.
Черкассы – весенние каникулы не предусмотрены из-за долгого зимнего перерыва.
Полтавская область – ориентировочно с 22 по 30 марта.
Закарпатская область – с 24 по 30 марта, но некоторые школы могут смещать даты.
Почему даты весенних каникул отличаются
График каникул определяется местными органами управления и администрациями школ. Воздействие имеют:
- безопасность в регионе;
- уровень заболеваемости среди учащихся;
- обучающая нагрузка и программа;
- продолжительность зимних каникул и отопительного сезона.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде предложили принять решение о закрытии старших классов в школах, где количество учеников меньше 24. Целью является усовершенствование механизмов формирования сети лицеев.