Часть школьников останется без отдыха: когда в Украине начнутся весенние каникулы

В некоторых регионах весенние каникулы уже прошли

Весенние каникулы 2025 года украинские школьники начнут в разные даты в зависимости от региона. Министерство образования и науки рекомендовало провести их с 24 по 30 марта, однако окончательное решение принимает каждое учебное заведение в отдельности.

По информации МОН и местных департаментов образования, даты каникул корректируются в соответствии с ситуацией по безопасности, заболеваемостью и зимними перерывами. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

График весенних каникул в городах и регионах Украины:

Киев – с 25 по 31 марта.

Тернопольская область – большинство школ с 22 по 30 марта.

Житомирская область – с 24 по 30 марта, в некоторых общинах с 27 по 30 марта или с 31 марта по 6 апреля.

Кропивницкий – с 24 по 30 марта, но 13 школ будут учиться без каникул из-за удлиненных зимних дней отдыха.

Сумская область – с 31 марта по 6 апреля.

Николаевская область – с 24 по 30 марта.

Хмельницкий – каникулы уже состоялись с 3 по 10 марта из-за высокого уровня заболеваемости.

Ивано-Франковская область – с 24 по 28 марта.

Одесса – с 24 по 30 марта.

Волынская область – с 23 по 30 марта.

Львовская область – большинство школ с 24 по 28 марта, часть – с 18 по 21 марта.

Днепропетровская область – с 31 марта по 6 апреля.

Харьковская область – рекомендовано с 24 по 30 марта.

Ровенская область – основные даты с 22 по 30 марта, часть школ – с 31 марта или с 16 апреля.

Черновицкая область – 310 школ – с 24 по 26 марта, 20 школ – с 31 марта, один лицей – с 14 апреля.

Черкассы – весенние каникулы не предусмотрены из-за долгого зимнего перерыва.

Полтавская область – ориентировочно с 22 по 30 марта.

Закарпатская область – с 24 по 30 марта, но некоторые школы могут смещать даты.

Почему даты весенних каникул отличаются

График каникул определяется местными органами управления и администрациями школ. Воздействие имеют:

безопасность в регионе;

уровень заболеваемости среди учащихся;

обучающая нагрузка и программа;

продолжительность зимних каникул и отопительного сезона.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде предложили принять решение о закрытии старших классов в школах, где количество учеников меньше 24. Целью является усовершенствование механизмов формирования сети лицеев.