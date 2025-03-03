Кому повезло больше: сколько продлятся каникулы для школьников в разных регионах
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График каникул: когда будут отдыхать школьники Киева, Львова, Одессы и других городов.
Традиционно в конце марта украинские школьники уходят на весенние каникулы. Министерство образования и науки рекомендовало школам провести их с 24 по 30 марта, однако каждое учебное заведение имеет право самостоятельно определять даты отдыха.
По информации издания "УП. Жизнь", каникулы могут меняться из-за ситуации безопасности, уровня заболеваемости и продолжительности отопительного сезона. Следовательно, в 2025 году в разных городах сроки отдыха существенно отличаются.
График весенних каникул в городах Украины.
Киев – с 25 по 31 марта. Во время каникул будут организованы кружки и дополнительные занятия.
Тернополь – большинство школ будет отдыхать с 22 по 30 марта.
Житомир – ориентировочно последние 10 дней марта (даты могут измениться из-за эпидемической ситуации).
Кропивницкий – с 24 по 30 марта, но 13 школ без каникул из-за долгого зимнего отдыха.
Сумы – каждая школа выбирает даты самостоятельно, но большинство учащихся будут отдыхать с 31 марта по 6 апреля.
Николаев – с 24 по 30 марта, возможны изменения из-за ситуации безопасности.
Хмельницкий – из-за вспышки гриппа каникулы провели с 3 по 10 марта.
Ивано-Франковск – рекомендованные даты с 24 по 30 марта, но отдельные школы могут изменять график.
Одесса – каникулы продлятся с 24 по 30 марта.
Луцк – школьники будут отдыхать с 23 по 30 марта.
Львов – большинство школ пойдут на каникулы с 24 по 28 марта, однако некоторые учреждения выбрали 18-21 марта.
Днепр – с 31 марта по 6 апреля.
Харьков – рекомендованные 24-30 марта, но школы могут менять даты.
Ровно – каникулы продлятся с 22 по 30 марта (9 дней).
Черновцы – предварительно с 24 по 30 марта.
Черкассы – весенних каникул не будет, ведь зимой дети отдыхали целый месяц.
Полтава – ориентировочно с 22 по 30 марта (9 дней отдыха).
Ужгород – рекомендовано 24-30 марта, но некоторые школы могут корректировать сроки.
Почему даты весенних каникул отличаются?
На график каникул влияют следующие факторы:
- Безопасность – в прифронтовых и опасных регионах каникулы могут смещаться.
- Уровень заболеваемости – в некоторых городах из-за эпидемий даты отдыха изменили.
- Образовательные программы – школы сами определяют нагрузку и время для отдыха.
- Отопительный сезон – продолжительность отопления также оказывает влияние на расписание каникул.
Весенние каникулы-2025 продлятся в разные периоды в зависимости от региона. В некоторых городах они перенесены или отменены, а в других – увеличены. Важно следить за официальными сообщениями департаментов образования, чтобы знать актуальные даты отдыха в конкретной школе.
Ранее "Телеграф" писал о том, что педагог-организатор киевской школы 309, где ученики сделали постановку об избиении сотрудника ТЦК, написала заявление об увольнении. А к детям придут представители ТЦК.