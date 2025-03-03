Кому повезло больше: сколько продлятся каникулы для школьников в разных регионах

График каникул: когда будут отдыхать школьники Киева, Львова, Одессы и других городов.

Традиционно в конце марта украинские школьники уходят на весенние каникулы. Министерство образования и науки рекомендовало школам провести их с 24 по 30 марта, однако каждое учебное заведение имеет право самостоятельно определять даты отдыха.

По информации издания "УП. Жизнь", каникулы могут меняться из-за ситуации безопасности, уровня заболеваемости и продолжительности отопительного сезона. Следовательно, в 2025 году в разных городах сроки отдыха существенно отличаются.

График весенних каникул в городах Украины.

Киев – с 25 по 31 марта. Во время каникул будут организованы кружки и дополнительные занятия.

Тернополь – большинство школ будет отдыхать с 22 по 30 марта.

Житомир – ориентировочно последние 10 дней марта (даты могут измениться из-за эпидемической ситуации).

Кропивницкий – с 24 по 30 марта, но 13 школ без каникул из-за долгого зимнего отдыха.

Сумы – каждая школа выбирает даты самостоятельно, но большинство учащихся будут отдыхать с 31 марта по 6 апреля.

Николаев – с 24 по 30 марта, возможны изменения из-за ситуации безопасности.

Хмельницкий – из-за вспышки гриппа каникулы провели с 3 по 10 марта.

Ивано-Франковск – рекомендованные даты с 24 по 30 марта, но отдельные школы могут изменять график.

Одесса – каникулы продлятся с 24 по 30 марта.

Луцк – школьники будут отдыхать с 23 по 30 марта.

Львов – большинство школ пойдут на каникулы с 24 по 28 марта, однако некоторые учреждения выбрали 18-21 марта.

Днепр – с 31 марта по 6 апреля.

Харьков – рекомендованные 24-30 марта, но школы могут менять даты.

Ровно – каникулы продлятся с 22 по 30 марта (9 дней).

Черновцы – предварительно с 24 по 30 марта.

Черкассы – весенних каникул не будет, ведь зимой дети отдыхали целый месяц.

Полтава – ориентировочно с 22 по 30 марта (9 дней отдыха).

Ужгород – рекомендовано 24-30 марта, но некоторые школы могут корректировать сроки.

Почему даты весенних каникул отличаются?

На график каникул влияют следующие факторы:

Безопасность – в прифронтовых и опасных регионах каникулы могут смещаться.

– в прифронтовых и опасных регионах каникулы могут смещаться. Уровень заболеваемости – в некоторых городах из-за эпидемий даты отдыха изменили.

– в некоторых городах из-за эпидемий даты отдыха изменили. Образовательные программы – школы сами определяют нагрузку и время для отдыха.

– школы сами определяют нагрузку и время для отдыха. Отопительный сезон – продолжительность отопления также оказывает влияние на расписание каникул.

Весенние каникулы-2025 продлятся в разные периоды в зависимости от региона. В некоторых городах они перенесены или отменены, а в других – увеличены. Важно следить за официальными сообщениями департаментов образования, чтобы знать актуальные даты отдыха в конкретной школе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что педагог-организатор киевской школы 309, где ученики сделали постановку об избиении сотрудника ТЦК, написала заявление об увольнении. А к детям придут представители ТЦК.