В Киеве состоялась Олимпиада, о которой знают немногие : это был триумф спорта и технического прогресса

Соревнования отличились не только триумфом киевских спортсменов, получивших наибольшее количество медалей, но и мировым рекордом киевлянки Натальи Поповой в беге на 100 метров и первым в мире исполнением "мертвой петли" авиатором Петром Нестеровым

Первая половина XX века подарила миру немало значительных спортивных событий. Однако одна из них, состоявшаяся на украинских землях, незаслуженно остается в тени великой истории.

Больше века назад, когда Киев был одним из важных центров Российской империи, город стал ареной уникального спортивного события — Всероссийской Олимпиады 1913 года. Это соревнование сыграло очень важную роль в развитии спортивного движения на украинских землях и продемонстрировало прогрессивность киевского общества начала XX века.

Предпосылки проведения

После возобновления олимпийского движения Пьером де Кубертеном в 1894 году мир постепенно возвращался к традициям античных спортивных состязаний. Российская империя, в состав которой входила тогда большая часть Украины, попыталась приобщиться к мировому спортивному движению, приняв участие в Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. Однако выступление было неудачным — только 17 место из 18 стран-участниц.

После такого фиаско было решено провести собственные "всероссийские" игры для развития спорта в империи. Организацию этих соревнований взял на себя Киев, который в то время был одним из самых развитых городов империи с активной спортивной жизнью.

Масштаб и участники

Всероссийская Олимпиада проходила с 20 по 28 августа 1913 года. По своему масштабу киевские соревнования были вполне сопоставимы с международными олимпиадами того времени — в них приняли участие 639 спортсменов и судей, что было близко к количеству участников Олимпиады в Сент-Луисе (651 участник).

Отличительной чертой Киевской Олимпиады было значительное участие военных — среди участников было 285 офицеров, преимущественно представителей фехтовальных школ, что отражало тесную связь между военной подготовкой и спортом в обществе того времени.

Программа соревнований

Программа Киевской Олимпиады была достаточно разнообразной и включала в себя:

атлетику;

борьбу;

гимнастику;

футбол;

плавание;

прыжки в воду;

бег;

гребли;

парусный спорт;

конный спорт;

стрельбу;

фехтование.

Особенно прогрессивным для того времени было включение женщин в соревнования по легкой атлетике и фехтованию, что было невозможно в консервативной Москве. Это демонстрировало более передовые взгляды киевского спортивного общества.

Достижения и скандалы

В футбольном турнире победу отмечала команда Киевского политехнического университета. Особый интерес вызвали инновационные веломотогонки, где соревновались как велосипедисты, так и мотоциклисты.

Олимпиада не обошлась без скандалов. Силачи из Москвы и Санкт-Петербурга были пойманы на мошенничестве — они указывали на ложный вес и физические данные в анкетах, за что были дисквалифицированы.

Триумф киевлянок

Настоящей сенсацией Олимпиады стали выступления киевлянок Натальи Поповой и Анны Радковой. Наталья Попова завоевала невероятные семь медалей (пять золотых и две серебряных), а ее коллега Анна Радкова завоевала три золотых и три серебряных награды.

Самым выдающимся достижением стало установление Наталией Поповой мирового рекорда в беге на 100 метров — 13 секунд. Этот результат оставался непревзойденным в течение следующих семи лет, что свидетельствует о высоком уровне спортивной подготовки украинских атлеток.

Медальный зачет

В общем медальном зачете киевляне завоевали 37 медалей, опередив представителей тогдашней столицы империи Санкт-Петербурга на четыре награды. Участники из Риги завоевали шесть медалей, а москвичи — всего пять.

Исторический контекст

Важным историческим моментом стал авиационный подвиг, состоявшийся на завершающих этапах Олимпиады. 27 августа 1913 года авиатор Петр Нестеров впервые в мире выполнил "мертвую петлю" — фигуру высшего пилотажа, вошедшую в историю мировой авиации.

Киевская Олимпиада 1913 года стала важным событием не только для развития спорта в Украине, но и демонстрировала прогрессивность Киева как большого европейского города. Соревнования продемонстрировали спортивный потенциал украинцев, их организационные способности и стремление к интеграции в европейское культурное и спортивное пространство.

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