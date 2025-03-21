Был звездой "Трех толстяков" и соперничал с Зеленским: как выглядел в молодости спикер Рады Стефанчук
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После КВН Стефанчук ушел в науку
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, которого обвинили в сексизме и хамстве, в молодости играл в КВН, где и познакомился с президентом Владимиром Зеленским. Но в отличие от него, Стефанчук не пошел развивать карьеру в шоу-бизнесе.
"Телеграф" решил выяснить, как в молодости выглядел спикер парламента Руслан Стефанчук и чем увлекался. Мы узнали некоторые факты его жизни.
Руслан Стефанчук — как выглядел в студенческие годы спикер Рады
Украинский политик родился в 1975 году в Тернополе, но вскоре семья переехала в Хмельницкий, где Руслан окончил школу и местный институт управления и права. Сначала Стефанчук учился на юридическом факультете, а затем получил образование по специальности "Менеджмент производственной сферы".
Во время студенчества спикер парламента играл в КВН и был звездой хмельницкой команды "Три толстяка", в которую также входил Александр Педан и Дядя Жора. В 90-е годы их команда была одной из самых известных в Украине.
В интервью ЛБ в начале 2019 года Руслан Стефанчук рассказала, что познакомился с Владимиром Зеленским в 1996 году благодаря КВН. Команда "Три толстяка" была главным соперником "95-го Квартала" в украинской лиге КВН.
"Все было банально: я играл за команду Хмельницкого в КВН, Владимир – за свою команду в украинской лиге. Даже однажды я в финале его выиграл. С 2002 года я ушел из КВН в науку, Владимир – путем шоу-бизнеса", — отметил Стефанчук.
В 33 года Стефанчук стал профессором. Политик начинал с преподавательской деятельности в киевском Институте государства и права, затем стал заведующим кафедрой. Позже Стефанчук получил звание доцента, позже доктора юридических наук и профессора.
Спикер парламента мог стать судьей в Верховном суде, в 2017 году он был среди кандидатов, но конкурс не прошел. Стефанчук владеет украинским, английским, русским, польским, немецким языками и латынью.
В 2019 году он стал идеологом избирательной кампании Владимира Зеленского и официальным представителем президента в парламенте. С 2021 года Руслан Стефанчук занимает должность председателя Верховной Рады.
"Телеграф" писал ранее, каким был в молодости нардеп Андрей Парубий. Он был в 18 лет арестован, а спустя год создал партию.