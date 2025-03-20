Трампа так и тянет к ЗАЭС: Зеленский рассказал о переговорах про атомную станцию, на которой хозяйничают россияне

Что будет с Запорожской АЭС? Зеленский раскрыл будущее станции

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается украинской собственностью, несмотря на ее временную оккупацию Россией. По его словам, это признают как международные институты, так и МАГАТЭ.

Во время пресс-конференции Зеленский рассказал, что россияне незаконно сменили руководство станции, но большинство персонала — это украинцы, работающие в тяжелых условиях. Некоторых работников вынуждают к сотрудничеству из-за устрашения и похищения их детей.

Отдельно Зеленский вспомнил разговор с Дональдом Трампом, интересовавшимся ситуацией на станции. По словам президента, он четко дал понять: если ЗАЭС не будет украинской, она не будет работать вообще.

Также Зеленский подтвердил, что не обсуждал с Трампом вопрос о собственности станции, однако слышал о возможных планах США по ее модернизации после освобождения от российских оккупантов. В то же время, он подчеркнул, что вопрос права собственности ЗАЭС не подлежит никаким дискуссиям.

Президент также отметил, что техническое состояние ЗАЭС остается критическим из-за подрыва Каховской ГЭС, что затруднило процесс охлаждения реакторов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Вашингтон может взять контроль за атомными электростанциями Украины. Об этом президент США Дональд Трамп вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.