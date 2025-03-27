После 50 лет тоже мобилизуют. Могут ли отправить на передовую в таком возрасте

Они имеют такие обязанности, как и остальные военнообязанные

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако для мужчин 50+ существует внутренний порядок, который рекомендует назначать их на небоевые должности.

Такие военнослужащие обычно получают должности логистов, водителей, специалистов тыла и других вспомогательных подразделений. Это связано с тем, что физические нагрузки в боевых частях могут быть чрезмерными для этой возрастной категории, пишет УНИАН.

Так, если мужчина пригодный по состоянию здоровья, его могут направить в боевое подразделение. Это не противоречит закону, поскольку директива командующего Сухопутными войсками ВСУ о назначении в тыловые части является лишь рекомендацией, а не обязательным правилом.

Обязанности и штрафы для мужчин 50-60 лет

Мужчины этого возраста имеют такие же обязанности, как и остальные военнообязанные. Они обязаны:

обновлять военно-учетные данные в ТЦК;

сообщать об изменении места жительства;

иметь документы и предъявлять их по требованию полицейских или представителей ТЦК.

За неявку по повестке или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Могут ли мужчины 50+ уехать за границу

Выезд ограничен на общих основаниях. Мужчины не могут покидать страну, если не имеют:

инвалидности;

троих и более несовершеннолетних детей;

других законных оснований.

Напоминаем, что народный депутат Федор Вениславский сообщал, что в Украине рассматривают возможность ограничить мобилизацию мужчин после 50 лет и призывать только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Однако пока таких ограничений нет, и все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если не имеют увольнения по состоянию здоровья, подлежат мобилизации.

Нардеп объяснил, что старшие мужчины могут взять разве что поварами или ремонтниками. По словам Вениславского, в возрасте 50 мало кто имеет достаточную физическую форму для боевых действий.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут призывать на службу с 1 апреля. В определенных обстоятельствах мобилизовать могут и до 25, и после 50 лет.