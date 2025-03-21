Мужчин после 50 лет мобилизуют или нет? Юрист рассказала, что предусмотрено законом

Военнообязанные не имеют законных оснований не служить

После 50 лет мужчин призывают на военную службу на общих началах. Однако учитывают состояние здоровья и пригодность к исполнению военных обязанностей.

Как объясняет адвокат Екатерина Анищенко, мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет вполне законна и отвечает действующему законодательству Украины, передают Факты ICTV. Она отметила, что даже несмотря на наличие директивы командующего Сухопутными войсками ВСУ по назначению старших военнообязанных к частям обеспечения, это не является нормативно-правовым актом.

Юрист подчеркнула, что директива — это лишь разъяснение, а не обязательный документ.

"Действительно, существует такая директива, но, у нас подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Действительно, я слышала от своих клиентов, возраст которых более 55 лет, их просто ставят на учет и им не вручают боевых повесток. Но давайте будем откровенны: лица такого возраста также проходят военную службу", — отметила Анищенко.

Адвокат подчеркнула, что мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет осуществляется на общих основаниях, если у них нет законных оснований для освобождения от службы — в частности по состоянию здоровья или по другим законным причинам.

Где служат после 50

Как пояснила на пресс-конференции заместитель начальника РТЦК в Киеве Лариса Козак, мужчины старше 50 лет обычно занимают должности водителей, логистов или тыловиков. Она также подчеркнула, что на ее практике мужчины этой возрастной категории непосредственно на боевые позиции не направляли.

Напоминаем, что народный депутат Федор Вениславский сообщал, что в Украине рассматривают возможность ограничить мобилизацию мужчин после 50 лет и призывать только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Однако пока таких ограничений нет, и все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если не имеют освобождения по состоянию здоровья, подлежат мобилизации.

Нардеп объяснил, что старших мужчин могут взять разве что поварами или ремонтниками. По словам Вениславского, в возрасте 50 мало кто имеет достаточную физическую форму для боевых действий.

Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев не подлежат мобилизации. Кто получит отсрочку с 1 апреля.