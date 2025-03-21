Uklon под огнем критики: клиенты жалуются на работу сервиса после покупки Киевстаром

Что не так с Uklon? Жалобы клиентов после покупки сервиса Киевстаром.

Украинский сервис такси Uklon в последнее время оказался в центре внимания. Пользователи массово жалуются на сбои в приложении, изменения в условиях оплаты и общее ухудшение качества обслуживания.

В соцсети Х встречается большое количество негативных комментариев по поводу работы приложения Uklon. Вот некоторые из них:

"Пи…, Уклон решил, что мне можно ездить только за наличные деньги, которые я 100 лет в глаза не видела" – жалуется одна из пользовательниц в соцсетях.

"Киевстар еще не успел купить уклон, как уже начались проблемы", – добавляет другой пользователь, намекая на возможную связь между проблемами в работе сервиса и недавним изменением владельца.

"Уклон по умолчанию выбирает оплату наличными" – еще один популярный комментарий, отражающий одну из основных претензий клиентов.

Недавно стало известно, что оператор мобильной связи "Киевстар" приобрел Uklon, что вызвало волну обсуждений. Ведь "Киевстар" является частью международного холдинга Veon, ранее имевшего активы в России. Поэтому пользователи опасаются, что это соглашение может негативно отразиться на качестве работы сервиса или даже изменить его политику.

Клиенты все больше недовольны работой Uklon и компании придется реагировать на эти жалобы, чтобы не потерять доверие пользователей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Киевстар" хочет купить онлайн-сервис Tabletki.ua: детали сделки.