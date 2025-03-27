Действительно ли выгодно? "Киевстар" предлагает пенсионерам специальные тарифы: как можно подключить

Самый дешевый тариф стоит 200 грн

Киевстар в 2025 году предлагает широкий спектр тарифных планов : от подписки до специальных предложений для разных категорий пользователей, например для пенсионеров.

Специальные предложения для пожилых людей должны быть максимально простыми и выгодными. Логика подсказывает: если человек использует минимум услуг, то ему требуется соответствующий минимальный и недорогой тариф. "Телеграф" сравнил обычные тарифы и специальные.

Что предлагает Киевстар пенсионерам?

Рассмотрим тариф "LOVE UA Комфорт Домашний" стоимостью 200 гривен:

Мобильный интернет: 7 ГБ;

Роуминг: 4.9 ГБ Интернета;

Звонки на Киевстар: неограниченно;

Звонки на другие номера: 75 минут;

SMS по Украине: 75 сообщений.

Однако, когда иссякнут основные условия, нужно будет дополнительно платить:

После исчерпания минут – 1 грн/мин

После исчерпания SMS – 1 грн/шт.

Тариф этот доступен людям после 60 лет или имеющих инвалидность. Впрочем, для подключения тарифа следует заключить контракт. И, возможно, стоит также рассматривать самый дешевый тариф подписки, который стоит всего на 20 гривен дороже, но имеет гораздо лучшие условия.

Альтернативное предложение

Для сравнения, тариф "LOVE UA Магнит":

Мобильный интернет: 20 ГБ;

Роуминг: 5.4 ГБ интернета;

Звонки: 1200 минут;

SMS по Украине: 100 сообщений.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что пользователи lifecell возмущены тарифами на популярную услугу. СМС-ки теперь золотые.