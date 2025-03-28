Не только Медведчук: искусственный интеллект назвал, кого бы Путин мог выбрать для "временного управления" в Украине

Нейросеть оценивает эти заявления главы РФ как политический маневр, а не реальный план

"Временное управление" в Украине "под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров" — это новая идея, которой поделился глава России Владимир Путин. Этого не произойдет, ведь это противоречит как украинской Конституции, так и воле украинцев. Но Путин, если бы его "прихоть" реализовалась, хотел бы поставить во главе Украины свою марионетку.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, кого Путин мог бы выбрать для "временного управления" в Украине. Нейросеть назвала несколько вариантов на основе предварительных заявлений и действий Путина и его политических интересов.

ИИ отметил, что глава РФ неоднократно демонстрировал стремление установить в Украине контролируемую Россией власть, которая позволила бы достичь его геополитических целей. Путин стремится ослабить суверенитет Украины и интегрировать ее в российскую область влияния. Его предложение о "временном управлении" под эгидой ООН и "рядах стран" (вероятно, включая Россию и ее союзников) выглядит как попытка легитимизировать вмешательство во внутренние дела Украины под видом международного процесса.

Какие фигуры Путин хотел бы видеть в таком "управлении"

Лояльные России: Это могут быть политики, ранее сотрудничавшие с РФ и ранее выступавшие за "нейтральный" курс Украины. К примеру, Путину подошел бы бывший политик из "Оппозиционной платформы — За жизнь", в частности Виктор Медведчук, известный своими давними отношениями с российской администрацией.

Бывшие украинские политики с пророссийскими взглядами: также в интересах Путина, чтобы во главе Украины стали такие люди как Николай Азаров (бывший премьер-министр Украины) или другие экс-чиновники времен бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавшие в Россию после 2014 года. Они стали бы удобными марионетками Путина, ведь лояльны ему и имеют опыт работы в Украине.

Представители оккупированных территорий: Путин мог бы попытаться продвинуть во "временное управление" кого-нибудь из "лидеров" так называемых "ДНР" или "ЛНР". Речь идет о Денисе Пушилине (оккупационный "глава" оккупированной части Донецкой области) или Леониде Пасечнике (оккупационный "глава" оккупированной Луганщины). Это легитимизировало бы оккупационные администрации в глазах международного сообщества.

Нейросеть отмечает, что конкретные имена назвать трудно, но цель Путина очевидна — "временное управление" должно служить инструментом для установления марионеточного правительства. По замыслу Кремля он бы провел "выборы" под контролем России и избрал президента удобного для Путина. Им мог бы стать, например, Юрий Бойко (украинский пророссийский политик, народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов. Эксочильщик депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде, созданной из бывших членов ОПЗЖ).

ИИ заключает, что предложение Путина о "временном управлении" в Украине выглядит как политический маневр, а не реальный план, ведь Украина и ее союзники не согласятся на такое вмешательство. Поэтому это скорее риторика для внутренней российской аудитории и давления на Запад, чем реалистичный сценарий, считает нейросеть.

Путин стремится к «временному управлению» в Украине — что известно

Во время визита в северный порт Мурманска Путин заявил, что в Украине может быть введена "временная администрация". Якобы для того, чтобы обеспечить проведение выборов и подписать соглашения по завершению войны.

"В принципе, конечно, в Украине может быть введена временная администрация под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров. Это было бы для того, чтобы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, пользующееся доверием народа, а затем начать с ним переговоры о мирном договоре", — сказал Путин морякам в порту.

Как сообщал Телеграф, представитель администрации президента США Дональда Трампа ответил на эту идею Путина. Он отметил, что правление в Украине определяется конституцией и народом страны.