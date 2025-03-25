Военное кладбище или личный мавзолей? Где могут похоронить Путина, когда он умрет

Мы попросили искусственный интеллект ответить, где могут похоронить Путина после смерти

Президент России Владимир Путин наделал много беды для Украины, именно поэтому украинцы так ждут его смерти, в надежде, что война закончится и воцарится мир. Вероятно, что смерть российского диктатора в Украине будут праздновать всей страной. Но есть интересный вопрос — где могут похоронить Путина после его кончины.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом о том, где могут похоронить Путина после его смерти. Вариантов у ИИ есть несколько, и об этом читайте далее.

Путин. Фото: сгенерировано Grok

Где могут похоронить Путина после смерти?

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на то, где именно будет похоронен Путин — его статус, как президента, семейные традиции и личные предпочтения или пожелания. На основе этих аспектов можно выделить несколько возможных мест, где российский президент отправится в последний путь.

Кремлевская стена

На красной площади в Москве есть так называемая Кремлевская стена. Это историческое место захоронения советских и российских лидеров, там покоятся Леонид Брежнев и Юрий Андропов и даже до 1961 года лежал Сталин.

Почему возможно

Путин — многолетний лидер России, едва ли не царь для россиян. Он может быть удостоен такой чести в знак признания его роли в истории страны.

Почему сомнительно

Последние десятилетия Кремлевская стена перестала быть местом для захоронения политических деятелей. Например, тот же Борис Ельцин, который умер в 2007 году был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Так по версии ИИ могут выглядеть похороны Путина. Фото: сгенерировано Grok

Новодевичье кладбище

Московское Новодевичье кладбище считается престижным местом захоронения, где покоятся многие известные личности — политики и знаменитости. Здесь свое последнее пристанище нашли такие деятели, как Ельцин и Хрущев. Поэтому не исключено, что Путина похоронят именно на этом кладбище.

Почему возможно

Это вполне подходящее место для могилы такого деятеля, как Путин. Он мог бы покоится рядом с могилами известных в России людей.

Почему сомнительно

Для президента страны могут выбрать более символичное место похорон.

Так по версии ИИ могут выглядеть похороны Путина. Фото: сгенерировано Grok

Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге

Путин родом из Санкт-Петербурга, а на Серафимовском кладбище в этом городе похоронены его родители. Так что семья может настаивать, чтобы российского президента похоронили именно здесь.

Почему возможно

Могилу для Путина рядом с родителями могут выбрать из личных соображений семьи или же предпочтений самого Путина.

Почему сомнительно

Государство может предоставить Путину более публичное место для могилы, учитывая его статус.

Так по версии ИИ могут выглядеть похороны Путина. Фото: сгенерировано Grok

Федеральное военное мемориальное кладбище

Речь идет о новом кладбище в подмосковных Мытищах, которое было открыто в 2013 году. Оно чем-то напоминает известное Арлингтонское кладбище в США. Федеральное военное мемориальное кладбище предназначено для захоронения высших государственных деятелей и военных РФ.

Почему возможно

Путина могут похоронить на военном кладбище государственного значения, так как он верховный главнокомандующий РФ.

Почему сомнительно

Это новое кладбище и оно не обладает такой исторической значимостью, как другие варианты.

Личный мавзолей или мемориал

В России личный мавзолей есть только у Ленина. Однако не исключено, что и для Путина сделают нечто подобное, чтобы россияне и дальше могли преклоняться даже перед мертвым царем.

Почему возможно

Учитывая, что Путин правит в РФ уже около 30 лет, государство может решиться на создание особого мемориала для него.

Почему сомнительно

В современной России уже нет традиции создания мавзолеев, так что неизвестно, решатся ли они на такой шаг для Путина.

Так по версии ИИ может выглядеть мавзолей Путина. Фото: сгенерировано Grok

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