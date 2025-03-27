Недвижимость на миллиарды и не только: как выглядит жена Комарницкого и чем она владела

Женщина ведет непубличный образ жизни и имеет очень много недвижимости в Киеве и области

Имя Дениса Комарницкого в последние дни звучит во всех украинских новостях после того, как журналисты Украинской правды "поймали" его в Вене 20 марта. А неделю спустя издание опубликовало расследование о том, как Комарницкий пересек границу в сопровождении людей с "ксивами" СБУ. А вот о жене так называемого "смотрящего за Киевом" известно не так много. Однако, как оказалось, Ирина Комарницкая тоже весьма небедная женщина.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене Дениса Комарницкого, как она выглядит и чем владеет в Киеве и области.

Ирина Комарницкая — что о ней известно

Сразу нужно сказать, что информации об Ирине Комарницкой в сети практически нет, в отличие от ее мужа Дениса Комарницкого, которого обвиняют в земельной коррупции в Киеве и который недавно сбежал в Австрию, а в Украине объявлен в розыск.

Известно, что Ирина Юрьевна родилась в 1977 году, сейчас ей вероятно 47 или 48 лет. Она родила своему мужу троих детей — сына Максима в 2001 году, сына Виктора в 2005 году и дочь в 2009 году.

Ирина Комарницкая

Чем владеет Ирина Комарницкая?

Информацию о недвижимости и едва ли не единственные фото Ирины Комарницкой мы нашли в "Единой базе коррупционеров" на сайте https://ebk.wiki/. В материале говорится о том, что жена "смотрящего за Киевом", который сбежал из Украины, владеет элитной недвижимостью в столице и области на миллионы долларов. Также в "Единой базе коррупционеров" есть фото документов, которые якобы подтверждают, что именно Комарницкая владеет этой недвижимостью.

Апартаменты на Институтской

В доме по улице Институтской, 18а в самом центре Киева, Ирина Комарницкая владеет недвижимостью площадью 355 кв. м с октября 2013 года. По данным сайтов продажи недвижимости, такая квартира может стоить около 1,7 млн. долларов.

Квартира на Дмитриевской

В 2015 году Ирина Комарницкая получила в подарок квартиру площадью 136 кв. м на улице Дмитриевской. Примерная стоимость такой недвижимости может достигать 500 тыс. долларов.

Офисные помещения на Печерске

В жилом комплексе "Подвысоцкий" по ул. Кахи Бендукидзе жена Комарницкого владеет офисными помещениями общей площадью 283 кв. м. Они были куплены в 2017 году. Рыночная стоимость этих офисных помещений может достигать примерно 1,4 млн долларов.

Особняк в Козине под Киевом

В марте 2021 года Ирина Комарницкая стала обладательницей помещения площадью 566 кв. м с колодцем и беседкой у озера в элитном поселке Козин Киевской области. Стоимость этой недвижимости может достигать в 2 млн. долларов.

Автомобиль Mercedes-Benz

Во владении Ирины Комарницкой также может быть автомобиль Mercedes-Benz GLE 53 AMG 2020 года выпуска. Купила она его в декабре 2021 года года. Стоимость такой новой модели может достигать 150-160 тысяч долларов.

Отметим, что эти данные в разных СМИ датируются 2022 и 2023 годом. Возможно за последнее время во владении Ирины Комарницкой появилось еще что-то, или же она могла продать какую-то из своих недвижимостей. Актуальной информации на эту тему в сети нет.

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