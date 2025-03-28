Задекларировал больше, чем заработал? Сколько доходов получил мэр Одессы Труханов за 2024 год

Имеет немалую коллекцию дорогих часов

Мэр Одессы Геннадий Труханов задекларировал более 1 млн доходов за 2024 год. При этом его заработная плата за январь 2025 составила 92 621,89 грн.

Как отмечается в декларации, у Труханова есть несколько источников доходов: зарплата, деньги от предоставления имущества в аренду и выплаты матери. В целом за 2024 год мэр Одессы получил 1 млн 359 тыс. 723 грн доходов.

Из этих денег 1 116 505 грн — зарплата, 243 218 грн доход от предоставления имущества в аренду, пенсия матери и другие выплаты — 87 304 грн. Кроме этого, в декларации указано 987 тыс. грн, $2,5 тыс. и 27,6 тыс. евро на банковских счетах, 139,7 тыс. грн и $167 тыс. наличными, а у матери – 42,4 тыс. грн на банковских счетах, 612,6 тыс. грн и $502,8 тыс. наличными.

При этом заработная плата городского головы в течение 2024 составила 1 116 505,44 грн, в том числе сумма оплаты по должностному окладу — 227 636,37 грн. После вычета налогов и сборов за 2024 год сумма составила 883 170,82 грн.

Также у Труханова есть недвижимость — квартира (131,8 кв. м) в Одессе, совместно с мамой владеет жилым домом (252,4 кв. м) и земельным участком (681 кв. м) в Одессе. У него есть право бесплатного пользования квартирой (296 кв. м) в Одессе, а мать имеет участок (26 970 кв. м) в Винницкой области.

Мэр города задекларировал немалую коллекцию наручных часов, в частности Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Sohne, а мать — часы Bovet, два кольца из драгоценного металла с драгоценными камнями, две пары серьг и подвеску.

Также Труханов и его мать имеют 292 754 акций ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (номинальная стоимость 0,27 грн) и 885 тыс. грн акций ОАО "Коммунэнерготранс" соответственно.

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