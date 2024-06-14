"Что же вы творите?": отец убитой в Германии девочки просит не хейтить его родственников, за что на них набросились

Город Дебельн отменяет фестиваль из-за убийства украинки

Украинский военнослужащий Роман, отец убитой в Германии 9-летней девочки Валерии, сейчас направляется в Германию, чтобы репатриировать тело дочери в Украину. Это подтвердила супруга крестного отца девочки Владислава Лебедева.

Сам отец записал еще одно видеообращение, в котором сказал, что друзья помогают забрать тело его дочери и похоронить в Украине. Командование ВСУ в связи с информацией об исчезновении его дочери предоставило военному отпуску и разрешение уехать за границу. Уже скоро Роман будет в немецком Дебельне.

"Я прошу не хейтить моих друзей (за то, что они собирают средства — Ред .)", — говорит отец девочки.

Как стало известно, вскрытие тела ребенка и все необходимые следственные действия завершены. Сейчас деньги необходимы для покрытия значительных затрат на транспортировку тела, достигающих тысяч евро, а также для оплаты услуг адвоката.

Именно сбор средств вызвал отрицательную реакцию в социальных сетях, где некоторые пользователи обвинили семью в мошенничестве.

Сейчас Роман не готов общаться с представителями СМИ. Поэтому остается неизвестным, установили ли с ним контакт посольство Украины в Германии и Министерство иностранных дел Украины для оказания помощи в репатриации тела ребенка. Ведь именно эти структуры должны поддержать их.

Как сообщили в МИД "Телеграфу", они только собирают информацию о происшествии, поэтому не готовы что-либо комментировать. Идентичный ответ мы услышали от представительства Федеративной Республики Германии в Украине.

Между тем, мэр города Дебельн, Свен Либхаузер, объявил об отмене запланированного на выходные городского фестиваля. Вместо этого, в пятницу, 14 июня, в 18:00 на центральной площади города (Обермаркт) состоится траурная церемония, где граждане смогут почтить память Валерии со свечами в руках. Кроме того, в воскресенье в 10.00 на той же площади пройдет церковная служба.

Городские власти Дебельна также открыли специальный счет для пожертвований в поддержку семьи погибшей девочки.

Напомним, что в убийстве Валерии подозревают двоих мужчин. По предварительной информации, оба подозреваемых представляли романтический интерес к матери девочки. Эта трагедия всколыхнула не только украинскую общину в Германии, но и жителей Дебельна, которые выражают свою печаль и соболезнование семье погибшего ребенка.