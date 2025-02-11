"Думаем, как это сделать". Ким заговорил об открытии самого популярного курорта на Черном море

С этим есть несколько проблем

Уже три года в Николаевской области закрыт пляжный сезон, однако возможность его восстановления рассматривается. Сейчас в этом вопросе есть несколько проблем, и одна из главных техническая.

Об этом рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "Укринформу". Он подтвердил, что сейчас действительно рассматривается вопрос открытия пляжного сезона в Коблево, одном из самых популярных курортов Украины.

По его словам, в этом вопросе есть несколько проблем и одна из них военного характера. Ведь военные из соображений безопасности запретили купание в открытых водоемах из-за угрозы мин.

"С военными договориться тяжело, и они правы. Но у нас есть еще и техническая проблема. В Одессе есть волнорезы, между которыми натягивается сетка, и это не дает возможности минам попасть на пляж. У нас проект по берегоукреплению тоже был до войны, но его не успели реализовать. Поэтому сейчас думаем, как это сделать", — говорит Ким.

Он объясняет, что основная задача — быть готовыми к открытию сезона, если вдруг в мае или июне Россия прекратит огонь. Тогда пляжи курортных городков должны быть готовы к людям.

"Туристический бизнес уже три года не работает, нет средств на содержание баз, инфраструктуры… Это сложный вопрос. К тому же степень опасности люди воспринимают по-разному. Был в Очакове в прошлом году. Начался обстрел, а они сидят на пляже под зонтиком и пьют пиво с орешками", — объясняет Ким.

По его словам, основная задача в открытии пляжного сезона – обезопасить людей.

Отметим, что действующим курортным регионом в Украине является Одесская область, но и там запрещено купаться в море из-за угрозы мин.

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