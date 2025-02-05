Оккупированную Кирилловку накрыло необычное явление: как выглядит популярный курорт в феврале

На пляже совсем нет людей

Во вторник, 4 февраля, во временно оккупированной Кирилловке в Запорожской области выпал снег. Это довольно редкое явление для курортного городка на побережье Азовского моря.

Местные жители делятся на сети видео заснеженного пляжа. Человек проехался по побережью на машине.

Белое покрывало покрыло песчаные дюны, создав необычный контраст с морским пейзажем. Температура воздуха снизилась до минусовых отметок, а именно -2 днем, что нетипично для этой местности.

"Зимняя Кирилловка, так сказать. Смотрите, море, снежок лежит. Обалдеть просто. Такое зрелище не всегда увидишь. Во-первых, у нас снег очень редко лежит. А во-вторых, смотрите, еще солнышко светит, сейчас покажу. Солнышко светит. Спокойно, штиль".

Добавим, в феврале 2022 года, в результате полномасштабного вторжения России, курортная Кирилловка была оккупирована. До войны это место было настоящей туристической жемчужиной Украины на побережье Азовского моря, расположенной между косами Федотова и Пересыпью.

Украинцы и туристы из других стран массово приезжали сюда на отдых, привлеченные особенностями местного моря – неглубокого и удивительно теплого летом. В пик сезона на пляжах "яблоку негде было упасть", а гостиницы и базы отдыха были заполнены до отказа.

Кирилловка Запорожской области до оккупации РФ

Однако с начала оккупации живописный курорт превратился в опасную военную зону. Теперь в море практически никто не купается – оккупанты заминировали акваторию, и время от времени волны выносят на берег смертоносные взрывные устройства. Когда-то гостеприимные базы отдыха превратились в военные объекты оккупантов – там располагаются склады с оружием и места дислокации российских военных.

Туристический поток практически остановился. Вместо радостного детского смеха и веселья отдыхающих, теперь здесь царит удручающая атмосфера оккупации.

Ранее "Телеграф" писал, что на берег моря в Кирилловке выбросило большое количество мазута. Это произошло после того, как два российских танкера с почти 10 тысячами тонн мазута затонули в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. Из-за повреждений корпусов судов в море вытекло большое количество мазута, что образовало на воде большое нефтяное пятно.