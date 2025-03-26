За неявку накажут. Почему мужчину могут вызвать в ТЦК в апреле

Юристы объяснили, какие права и обязанности есть у граждан

Получить повестку в апреле могут военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Вызов к ТЦК и СП может быть в разных целях.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Они объясняют, что повестка — это официальный документ, издаваемый территориальным центром комплектования.

Она может быть вручена для:

постановки на воинский учет – для граждан, которые достигли 17 лет или изменили место жительства;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) — для определения пригодности к службе;

мобилизации – в период военного положения для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

Наиболее распространенными видами повесток являются уточнения учетных данных или мобилизации. Важно понимать, что сама по себе повестка не означает призыв на службу – сначала необходимо пройти соответствующие процедуры.

Как вручается повестка

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Постановлению КМУ № 352 от 21 марта 2022 года, повестка должна быть вручена одним из следующих способов:

лично в руки — представителями ТЦК, органов власти или по месту работы/обучения;

под расписку — гражданин должен подтвердить получение документа;

почтой – по месту регистрации.

Юристы отмечают, что вручение повестки на улице без подтверждения личности или подписи является нарушением законодательства.

Права и обязанности военнообязанных

Если гражданин получил повестку, он должен:

явиться в ТЦК в указанное время;

предоставить правдивую информацию о состоянии здоровья и семейных обстоятельствах.

Также военнообязанный мужчина должен уведомлять ТЦК об изменении места жительства в течение 7 дней, подчеркивают специалисты.

В случае нарушения прав согласно действующему законодательству, гражданин может:

требовать законного вручения повестки (с правильным оформлением и подписью);

оспорить незаконные действия ТЦК.

Если мужчина имеет основание для отсрочки от мобилизации, он может подать соответствующие документы в ТЦК (по состоянию здоровья, наличию малолетних детей, обучению и т.п.).

Ответственность за неявку

Юристы предупреждают, что за неявку по повестке гражданина ждет:

административная ответственность (ст. 210-1 КУоАП) — штраф от 17 000 до 25 500 грн;

уголовная ответственность (ст. 336 УКУ) — уклонение от мобилизации наказывается от 3 до 5 лет лишения свободы (в случае неявки по "боевой" повестке).

Также правоведы добавляют, что уважительными причинами неявки могут быть болезнь, смерть близких родственников или другие форс-мажорные обстоятельства , которые необходимо подтвердить документально.

Как обжаловать действия ТЦК

Если гражданин считает, что повестка вручена с нарушениями или его права нарушены, он может:

подать жалобу в высший орган ТЦК или

обжаловать решение в суде.

Ранее "Телеграф" писал, кого будут призывать на военную службу с 1 апреля. В определенных обстоятельствах мобилизовать могут и до 25, и после 50 лет.