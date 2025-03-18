Первый убитый россиянами боец ВСУ. Как 11 лет назад, защищая Крым, погиб Сергей Кокурин

Военнослужащего убили во время штурма

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1119 дней, но началась она еще в 2014 году, когда оккупанты захватили Крымский полуостров. Ровно 11 лет назад, 18 марта 2014 года, во время штурма погиб прапорщик Сергей Кокурин. Он стал первой жертвой оккупантов среди украинских военнослужащих.

"Телеграф" решил выяснить, как именно погиб Сергей Кокурин и что о нем известно. Мы узнали несколько фактов.

Сергей Кокурин — как погиб украинский прапорщик и что о нем известно

Крымчанин Сергей Кокурин родился 1 января 1978 года в Симферополе, где окончил среднюю школу. В 1997 году Сергей отправился служить в армию и дал присягу на верность украинскому народу.

Кокурин уверенно поднимался по карьерной лестнице и летом 2013 года служил в Симферопольском объединенном военном комиссариате, занимая должность начальника службы тыла 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения ВСУ. Служил прапорщиком и был неоднократно награжден знаками отличия Минобороны Украины.

Сергей Кокурин

Когда российская армия начала оккупацию полуострова, Сергей Кокурин остался верен украинскому народу и делал все возможное, чтобы остановить продвижение россиян. Тогда 13-й фотограмметрический центр ВСУ находился в осаде российских наемников и Сергей Кокурин был убит во время штурма.

Военнослужащий тогда находился на наблюдательной башне на территории автопарка военной части, и его жизнь оборвали снайперские пули. Прапорщик Кокурин был убит выстрелами из автомата АК-74. Это произошло за час до речи диктатора Владимира Путина, в которой он заявил, что "Крым был захвачен без единого выстрела".

Сергей Кокурин был убит снайпером

Гибель Сергея Кокурина является символом начала вооруженного вторжения России на территорию нашей страны, которое Кремль до сих пор прикрывает ложью. Это было хладнокровное убийство, которое Россия пыталась скрыть за волной дезинформации.

Как выглядит могила Сергея Кокурина

"Телеграф" писал ранее, что 18 марта 2025 года — 11 годовщина с начала официальной оккупации Россией полуострова Крым. Спустя столько лет большое количество местных жителей все еще продолжает сопротивляться захватчикам.