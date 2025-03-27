Живет за границей и рисует картины? Куда пропала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева после отставки
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Бывшая глава НБУ после отставки пропала из публичного пространства
Валерия Гонтарева — одиозная экс-глава НБУ, которая ушла в отставку в марте 2018 года. После этого она выехала из страны и заявила, что не собирается возвращаться. Также вместе с отставкой Гонтарева пропала из публичного пространства, хотя первое время ее имя иногда всплывало в СМИ.
"Телеграф" расскажет, куда пропала бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и чем она теперь занимается.
Валерия Гонтарева — где она сейчас и что о ней известно
Высокую должность главы Национального банка Украины Валерия Гонтарева заняла в июле 2014 года. На своей должности она "встряхнула" банковскую систему Украины, однако нашли те, кому это не понравилось.
Гонтареву называли наиболее эффективным реформатором банковской системы Украины. Она, как пишет "НВ Бизнес" очистила рынок от олигархического банкинга, а это в свою очередь помогло банковской системе страны устоять даже во время полномасштабной войны.
О своем желании уйти в отставку Валерия Гонтарева объявила 10 апреля 2017 года, указав, что считает свою миссию выполненной. Однако голосование за ее официальное увольнение состоялось в Верховной Раде только спустя год. После этого экс-глава НБУ не занимала никаких государственных должностей и практически пропала из медийного пространства Украины.
Уже 15 марта 2018 года Гонтарева покинула страны и переехала жить в Лондон. Там она остается до сих пор. Известно, что бівшая глава НБУ продолжает жить в столице Великобритании и является профессором в Институте глобальных отношений при Школе государственной политики в Лондонской школе экономики. В 2019 году издание Financial Times включило ее в рейтинг самых влиятельных женщин в мире.
В последнее время имя Валерии Гортаревой звучало в контексте разбирательств о национализации "ПриватБанка" и обвинениях Игоря Коломойского. Также в СМИ было упоминание о том, что на досуге банкирша увлекается искусством и жипописью. Она нарисовала картину о войне в Украине и выставила ее на аукцион, а вырученные деньги обещала передать на помощь ВСУ.
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