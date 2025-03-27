Живет за границей и рисует картины? Куда пропала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева после отставки

Бывшая глава НБУ после отставки пропала из публичного пространства

Валерия Гонтарева — одиозная экс-глава НБУ, которая ушла в отставку в марте 2018 года. После этого она выехала из страны и заявила, что не собирается возвращаться. Также вместе с отставкой Гонтарева пропала из публичного пространства, хотя первое время ее имя иногда всплывало в СМИ.

"Телеграф" расскажет, куда пропала бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и чем она теперь занимается.

Валерия Гонтарева — где она сейчас и что о ней известно

Высокую должность главы Национального банка Украины Валерия Гонтарева заняла в июле 2014 года. На своей должности она "встряхнула" банковскую систему Украины, однако нашли те, кому это не понравилось.

Валерия Гонтарева. Фото: Униан

Гонтареву называли наиболее эффективным реформатором банковской системы Украины. Она, как пишет "НВ Бизнес" очистила рынок от олигархического банкинга, а это в свою очередь помогло банковской системе страны устоять даже во время полномасштабной войны.

О своем желании уйти в отставку Валерия Гонтарева объявила 10 апреля 2017 года, указав, что считает свою миссию выполненной. Однако голосование за ее официальное увольнение состоялось в Верховной Раде только спустя год. После этого экс-глава НБУ не занимала никаких государственных должностей и практически пропала из медийного пространства Украины.

Валерия Гонтарева. Фото: Getty Images

Уже 15 марта 2018 года Гонтарева покинула страны и переехала жить в Лондон. Там она остается до сих пор. Известно, что бівшая глава НБУ продолжает жить в столице Великобритании и является профессором в Институте глобальных отношений при Школе государственной политики в Лондонской школе экономики. В 2019 году издание Financial Times включило ее в рейтинг самых влиятельных женщин в мире.

Валерия Гонтарева. Фото: Getty Images

В последнее время имя Валерии Гортаревой звучало в контексте разбирательств о национализации "ПриватБанка" и обвинениях Игоря Коломойского. Также в СМИ было упоминание о том, что на досуге банкирша увлекается искусством и жипописью. Она нарисовала картину о войне в Украине и выставила ее на аукцион, а вырученные деньги обещала передать на помощь ВСУ.

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