Работают, а не "сидят на помощи": сколько Польша заработала в бюджет на украинцах

Безработица в Польше на минимуме: как украинцы повлияли на экономику.

Украинские мигранты оказали существенное влияние на экономику Польши, уплатив в 2024 году налогов на сумму 15,1 млрд злотых ($3,9 млрд). В то же время, расходы польского правительства на социальную поддержку украинцев составили лишь 2,8 млрд злотых ($728 млн).

Об этом сообщает PAP Buzines со ссылкой на отчет государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), украинцы платят налоги, включающие:

налог на доходы физических лиц;

взносы на пенсионное обеспечение;

страхование по инвалидности;

медицинское страхование;

НДС по покупкам в стране.

В итоге на каждый полученный украинцами злотый по программе "Семья 800+" мигранты заплатили в бюджет Польши около 5,4 злотых.

Украинцы помогают снизить безработицу в Польше

Благодаря украинским мигрантам рынок труда Польши стабилизируется. В январе 2025 года уровень безработицы упал до исторического минимума, а свою роль в этом сыграли 780 000 украинцев.

Польша – не единственная страна, выигравшая от работы мигрантов. В феврале 2025 года Чехия признала, что получила вдвое больше налоговых поступлений от украинцев, чем потратила на социальную помощь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2022 году из Украины была вывезена рекордная сумма в $35 миллиардов, что стало серьезным вызовом для экономики страны.