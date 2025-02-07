Украинку выдворили из Польши, и прямо на границе ее взяли под стражу

Женщина сбежала после внесения залога

Правоохранительные органы Польши выдали Украине жительницу Славуты, подозреваемую в торговле наркотиками. Женщина пыталась избежать ответственности, бежав за границу после внесения залога.

6 февраля 2025 на международном пункте пропуска "Устилуг-Зосин" польская сторона передала подозреваемую украинским правоохранителям. Экстрадиция прошла по запросу Офиса Генерального прокурора Украины, сообщают на сайте Офиса.

По материалам следствия, женщина занималась сбытом каннабиса и метамфетамина в городе Славута. Ее задержали в 2022 году и выдвинули подозрение по статьям о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств.

Сначала суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. После того как подозреваемая внесла залог и вышла на свободу, она сбежала в Польшу, из-за чего ее объявили в международный розыск.

Сейчас женщина взята под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что нардепа Дмитрука могут экстрадировать в Украину. Генпрокуратура уже приступила к подготовке.