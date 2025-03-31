На нее нападали с ножом: что известно о жене экс-председателя ВРУ Турчинова и как она выглядит

Жена политика преподает английский язык

Александр Турчинов — известный украинский политик, исполнявший обязанности президента Украины, когда Виктор Янукович в 2014 году сбежал из страны. В 2022 году, по словам политика, он присоединился к рядам ВСУ. В то же время Турчинов состоит в браке с супругой Анной более 30 лет.

"Телеграф" расскажет подробнее о жене известного политика, чем она занимается, и давала ли интервью.

Жена Турчинова — что известно

Женой политика является Анна Турчинова, до замужества — Белыба. Она родилась в 1970 году в Днепре. Анна училась на романо-немецком факультете местного университета, а затем в аспирантуре Киевского лингвистического университета. Известно, что у женщины есть сестра-близняшка Раиса, работающая бухгалтером в Киеве.

С 1995 года Турчинова работает преподавателем английского в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова. В 2006 году Анна стала заведующей кафедры иностранных языков.

Анна Турчинова работает преподавательницей английского языка, фото УНИАН

Анна познакомилась с Александром в Днепропетровском университете. Турчинов тогда работал в областном комитете комсомола, а его будущая жена — экспедитором в канцелярии вуза. В 1991 году они обручились, а через год в семье появился сын Кирилл.

В интервью женщина рассказывала, что свадебное платье шили месяц. Оно состояло из пяти юбок и было полностью обшито бисером. Через 3 дня Анна продала платье за 900 рублей. Женщина рассказывала, что сначала конкурировала в семье за лидерство. Впрочем, Турчинов взял на себя ответственность за семью.

Анна и Александр Турчинова обручились в 1991 году, фото УНИАН

В начале брачной жизни супруги жили в двухкомнатной квартире Турчинова в Днепре. А в 1993 году они приобрели квартиру в Киеве, и по завершении ремонта перебрались туда.

Анна рассказывала, что увлекается гимнастикой и может сесть на шпагат. Предпочитает брендовую одежду и часто шьет вещи у дизайнеров. Также жена Турчинова рассказывала, что является суровой преподавательницей и просто так не ставит оценки.

Турчинова любит брендовую одежду, фото из сети

"Одна пятикурсница, Ольга, год не ходила на занятия. Говорила: "Сначала зуб болел, а потом меня обломало". Госэкзамен я ей не поставила", — делилась Анна.

Относительно сына Турчиновых, он учился в Академии труда, социальных отношений и туризма. Также он являлся аспирантом Института законодательства Верховной Рады Украины и военнослужащим Нацгвардии Украины.

Семья Турчиновых, фото из сети

Скандалы

В 2016 году неизвестный с ножом напал на жену Турчинова в институте. Его задержали правоохранители. Нападающим был житель Донбасса, сообщал тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Нападающий, житель Донецкой области, приехал целенаправленно с оккупированной территории для нападения на семью Турчинова. У задержанного террориста извлекли комплект холодного оружия. На допросе он вел себя нагло, угрожая Турчинову и руководству государства ", — рассказывал министр.

На Турчинову совершали нападение в 2016 году, фото из сети

В 2018 году Турчинова заявила, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы". За это преподавательницу начали критиковать, в частности, правозащитные организации.

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