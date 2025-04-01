От образцовой тюрьмы до гнилых клоповников: как менялось Лукьяновское СИЗО в Киеве (фото)

За 160 лет существования через её камеры прошли тысячи заключённых

Среди исторических сооружений Киева особое место занимает Лукьяновская тюрьма — молчаливый свидетель украинской истории на протяжении более полутора веков. Построенная в середине XIX века, эта тюрьма стала местом заключения для революционеров и политических деятелей, преступников и невиновных, сохранив в своих стенах множество человеческих судеб и драматических историй.

Лукьяновская тюрьма стала одним из самых известных и старых среди действующих пенитенциарных учреждений Украины. Ее стены помнят как известных политических деятелей, так и обычных заключенных, и каждый из них оставил свой след в истории этого места.

История тюрьмы

Основное здание Лукьяновской тюрьмы было построено в 1859-1862 годах по проекту губернского архитектора Михаила Иконникова. Официально тюрьма начала работать с 1863 года и считалась образцовым учреждением Российской империи. На территории тюрьмы существовала церковь Святого Иова, которая в советские времена была переоборудована в режимный корпус.

В конце XIX века на территории тюрьмы было построено несколько корпусов, включая еврейскую молельню в 1864 году. К началу XX века на территории тюрьмы уже было десять каменных зданий различного назначения, а также система подземных туннелей, соединяющих все объекты между собой.

Структура и корпуса

Лукьяновская тюрьма состоит из нескольких корпусов, каждый из которых имеет свое название и назначение:

"Катька": самый старый корпус, построенный, по легенде, при Екатерине II. В этом корпусе находятся посты № 8 и 9А, где содержатся лица, осужденные на пожизненное заключение. Ранее здесь также содержались лица, приговоренные к смертной казни, и именно здесь приводились в исполнение смертные приговоры. Сегодня эти помещения законсервированы и опечатаны.

"Столыпинка": построен во времена Столыпина. К нему пристроены корпуса "Брежневка" и "Кучмовка". Эти корпуса были добавлены в советское время и во время президентства Леонида Кучмы соответственно. Они отличаются меньшими размерами камер и низким потолком

"Малолетка" (также известна как "Сталинка"): здесь содержатся несовершеннолетние арестованные.

"Больничка": корпус для больных заключенных.

"Привратка": Маленькие комнаты для временного содержания заключенных, ожидавших перевода в камеру или этапирования13.

Известные заключенные

За свою историю Лукьяновская тюрьма видела многих известных заключенных. Среди них были революционеры, такие как Николай Бауман и Максим Литвинов, которые в 1902 году совершили побег из тюрьмы. Также здесь содержались украинские националисты, такие как Симон Петлюра и Степан Хмара.

В советские времена в тюрьме находились известные культурные деятели, такие как режиссер Сергей Параджанов и поэт Максим Рыльский. В современное время в Лукьяновской тюрьме содержались политические фигуры, такие как Юлия Тимошенко и Юрий Луценко.

Современное состояние

Сегодня Лукьяновская тюрьма продолжает функционировать как следственный изолятор. Несмотря на попытки улучшить условия содержания, проблемы остаются. В тюрьме продолжают существовать переполненные камеры и неудовлетворительные условия жизни.

Нарушения и проблемы:

большинство камер не обеспечены должным искусственным освещением;

заключенные часто вынуждены спать по очереди или на полу из-за отсутствия спальных мест;

стены во многих камерах покрыты грибком, а отсутствие вентиляции делает невозможным дыхание свежим воздухом;

боксы сборного отделения не отапливаются;

администрация СИЗО нарушает права заключенных на контакты с внешним миром, ограничивая телефонные звонки;

заключенные вынуждены выполнять ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию без оплаты.

Поборы и пытки

В Лукьяновском СИЗО также выявлены факты поборов и жестокого обращения с заключенными. Существует система, при которой заключенные могут улучшить условия содержания за деньги, а в некоторых случаях даже получить доступ к запрещенным предметам. Правозащитники сообщают о случаях пыток и вымогательства денег у заключенных, что часто покрывается администрацией

В последние годы обсуждается возможность продажи части тюремных территорий инвесторам для развития инфраструктуры, что может изменить судьбу этого исторического места. Однако, пока Лукьяновская тюрьма остается символом сложной истории Украины и местом, где страх и надежда сосуществуют с надеждой на лучшее будущее.

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