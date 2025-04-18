В Украине активно продают новый вид поддельных сигарет: сколько они стоят и как отличить

Точное количество линий, выпускающих эти подделки, пока не установлено

В Украину пришли новые поддельные сигареты, которые уже активно распространяются на рынке. Этот продукт не имеет отношения к известным брендам, но по последним данным в магазинах и других розничных точках появились сигареты с необычными упаковками.

Как сообщил журналист Евгений Плинский, особенностью новых подделок является упаковка с предупредительными надписями на итальянском языке и ранее не встречавшиеся в Украине сигареты под марками, в частности Parliament и Winston Blue.

Это было подтверждено первоочередной экспертизой, обнаружившей ряд нехарактерных для оригинальных брендов признаков. Интересно, что эти пачки продаются по цене 70 гривен за упаковку, но поставщики и производители сырья пока остаются неизвестными.

Несмотря на то, что точное количество линий, выпускающих эти подделки, пока не установлено, аналитики уже выяснили, что в Украине функционируют 3 новых промышленных мощности, которые занимаются изготовлением такого контрафакта.

"Все ли они связаны с новичком рынка — пока неизвестно. Но мы точно выясним", — написал Плинский.

Пока официальное название производителя не получено, но потребители уже начали шутить, называя их "макаронниками".

Оказывается, борьба с контрафактом будет продолжаться и уже в ближайшее время станет известно больше производителей этих подделок.

Ранее "Телеграф" сообщал, как подорожают сигареты к 2028 году. Зеленский подписал законопроект, предусматривающий перевод акцизов на табачные изделия в евро, поэтому количество курильщиков, вероятно, уменьшится.