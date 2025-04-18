Японская "суши-паска": в TikTok вирусится необычная вариация пасхального блюда

Новый необычный рецепт появился

В TikTok набирает популярность видео с авторским рецептом "паски по-японски" — блюда, которое внешне напоминает пасхальную паску, но состоит исключительно из ингредиентов для суши. Автор выложила рис в цилиндрическую форму, смазала сливочным сыром, украсила красной рыбой, икрой и обернула блюдо лентой из норы.

Как свидетельствует видео, опубликованное пользовательницей TikTok, кулинарный эксперимент не остался незамеченным — на момент публикации ролик собрал более 30 тысяч предпочтений. В комментариях к сообщению зрители живо обсуждают необычную идею.

Мнения пользователей разделились: одни восхищаются креативностью украинцев и называют блюдо "суши-паской", другие же пишут, что "это уже не паска" и называют идею "глупой".

"Спросила у ребенка, что приготовить на праздник. Он сказал — купи суши. Такая паска нам подходит", — пошутила одна из комментаторок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в предпасхальный период 2025 года украинские пекарни, магазины и рестораны предлагают широкий выбор пасок — от классических до креативных, с соответствующей разницей в цене. Как выяснил Телеграф, заказать праздничную выпечку можно как онлайн, так и непосредственно в торговых точках. Цена зависит от размера, ингредиентов и бренда производителя.