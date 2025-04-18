В ВСУ начали тренировать бойцов в виртуальной реальности и "психологических полосах": как готовят к реальному бою

Вооруженные Силы Украины, по его словам, хотят максимально воспроизвести настоящие боевые действия

В Вооруженных Силах Украины стартовало внедрение уникальных методик подготовки военнослужащих, которые должны сделать тренировки максимально приближенными к реальным боевым действиям. Речь идет о новых подходах к психологической устойчивости – от специальных полос препятствий до тренировок в виртуальной реальности.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины — полковник Олег Апостол.

По его словам, качественная подготовка военнослужащих невозможна без учета боевого опыта, и именно поэтому в учебные программы был введен ряд кардинальных изменений. Одним из ключевых новшеств стала "психологическая полоса препятствий" — первая в Украине. Это специально обустроенное закрытое пространство "Венджин", имитирующее боевые действия в помещениях, подвалах или узких пространствах без света. Этот опыт мы переняли в Польше.

"Это то же, что зайти в подвал в Торецке или Авдеевке, когда не видно ничего и ты должен действовать. Мы таким образом не только тренируем устойчивость к стрессу, но и проверяем, нет ли у человека клаустрофобии или склонности к эпилепсии. Наша цель — психологически готовить военного к войне", — пояснил Апостол.

В то же время, по его словам, этот элемент подготовки пока только внедряется и тестируется, он еще не функционирует во всех учебных центрах, однако уже начал демонстрировать положительный эффект.

Кроме того, в каждой бригаде и учебном центре уже есть очки виртуальной реальности, которые позволяют военным тренироваться в максимально реалистичных условиях, не рискуя получить травмы.

Когда военнослужащий одевает VR-очки, он видит страшные вещи. Например, во время одного из сценариев военный видит, как товарищ теряет ногу и кричит от боли.

Вооруженные Силы Украины, по его словам, хотят максимально воспроизвести боевые действия уже во время учебы, чтобы не просто подготовить солдата технически, а сделать его ментально устойчивым.

"Мы хотим, чтобы человек чувствовал: он попал в армию. В то же время будущих военнослужащих никто не мучает — мы готовим", — подытожил Олег Апостол.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ стартует обновленная программа подготовки для "ограниченно пригодных".