Будут платить каждый день: в Днепре студентам предлагают интересную работу на свежем воздухе

Парк развлечений предлагает вакансии для молодежи

В Днепре появилась новая вакансия для молодежи – работа на аттракционах в парке Гагарина. Работать можно полный день и получать от 150 до 200 гривен в час.

Предложение подходит даже для подростков младше 18 лет. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.

Согласно информации в объявлении, работника ищут в парке Гагарина, расположенном в Соборном районе города. График работы стандартный – с 8:00 до 18:00. Работодатель обещает выплаты за отработанное время каждый день.

Обязанности работников будут заключаться в обслуживании детских аттракционов и обеспечении безопасности посетителей. Для работы не требуется предварительного опыта или специального образования.

Вакансия носит временный характер и лучше всего подходит для тех, кто ищет сезонную работу без долговременных обязательств. Чтобы подать заявку на эту позицию, достаточно связаться с работодателем через контакты, указанные в объявлении на сайте поиска работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что студентам, которые любят готовить, предлагают интересную работу. Обещают 1200 гривен в смену.