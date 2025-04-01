Нужно ли мужчинам для оформления паспорта за границей сейчас иметь военный билет

Некоторая информация будет внесена автоматически

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. В частности, изменения касаются правил оформления документов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр национального единства Украины Алексей Чернышов. По его словам, теперь получить паспорт украинские мужчины, которые находятся за рубежом, могут по упрощенной процедуре.

Теперь не нужно физически предъявлять военно-учетный документ при оформлении паспорта. Зарубежные подразделения ГП "Документ" будут самостоятельно проверять статус воинского учета через соответствующий реестр.

Если информации в реестре отсутствует, она будет внесена автоматически, а мужчины будут поставлены на учет с формированием военно-учетного документа в электронном виде.

Также Чернышев отметил, что проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для этого не нужно.

Кого это касается

Упрощение касается украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины.

По словам Чернышева, такие изменения помогут тысячам украинцев за границей оформить или обновить паспорт, что, в свою очередь, упрощает:

легальное пребывание за границей;

трудоустройство и обучение;

доступ к услугам в странах пребывания.

Ранее "Телеграф" писал, обязательно ли становиться на воинский учет за границей. В некоторых случаях этот процесс будет происходить автоматически через электронные системы "Оберег" и "Трембита".