Касается всех? Украинцы за границей смогут стать на воинский учет

Такая возможность была только у парней до 25 лет

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут стать на воинский учет. Это будет доступно дистанционно.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук на своей странице в Facebook. Она отметила, что состоялось межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета граждан за границей.

По словам Верещук, было принято решение, что Министерство обороны в течение недели подготовит проект постановления, который позволит гражданам за рубежом стать на воинский учет дистанционно, без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК) и без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

К этому моменту возможность стать на учет онлайн имела только молодежь от 18 до 25 лет. Нововведение расширит эту опцию на всех военнообязанных до 60 лет.

Напомним, Министерство обороны Украины внедрило экспериментальный проект, позволяющий мужчинам в возрасте от 16 до 25 лет стать на воинский учет без необходимости лично посещать ТЦК. Инициатива реализована в соответствии с Постановлением №932, предусматривающим интеграцию реестра "Оберег" с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, проект был принят для того, чтобы:

Безбарьерно поставить на учет мужчин, которые находятся за границей. Чтобы они автоматически не стали нарушителями только из-за невозможности приехать в Украину.

Разгрузить ТЦК. Мужчины 16–25 лет не подлежат призыву без их согласия — усилия ТЦК хотят сосредоточить на задачах мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, кто должен стать на воинский учет в апреле 2025 года. Это касается как школьников, так и тех, кто уже завершил учебу.