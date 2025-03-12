Получить новый паспорт за границей смогут все мужчины: министр рассказал о возможных изменениях

Сегодняшний запрет не работает на возвращение мужчин

Мужчины за границей, которые имеют просроченный паспорт, могут получить новый за пределами Украины. Сделать это можно будет без военно-учетного документа.

Об этом сообщил министр национального единства Украины Алексей Чернышев. Он говорит, что сейчас работают над тем, чтобы все мужчины за границей могли получить новые украинские документы, если срок старых уже истек. По состоянию на 12 марта большинство из 80 тысяч паспортов выдали за пределами Украины.

Глава ведомства нацелен на смену постановления об ограничении выдачи оформления паспортов за границей для ряда других категорий мужчин. Чернышев призвал предоставить им возможность получить необходимый документ.

"Он мужчина и, скажем, находится в Чехии. У него заканчивается паспорт, он приходит в ГП "Документ", а ему говорят "предоставь военные документы…" — и человек оказывается в статусе лица с просроченным паспортом в другой стране… Сейчас работаем над тем, чтобы им все же давать паспорта, я за либерализацию этого блока", — отметил он.

Чиновник сообщил, что сегодняшний запрет не работает на возвращение мужчин.

"Что мы выиграем? Ничего не выиграем", — добавил Александр Чернышев.

Добавим, согласно информации украинского аналитического медиа, за апрель 2024 года, 865 тысяч мужчин, выехавших из Украины из-за полномасштабного российского вторжения, находятся за рубежом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинских мужчин может свободно уехать за границу. Для этого необходимо иметь загранпаспорт, военно-учетный документ и еще одно важное удостоверение.