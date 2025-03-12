Украинцам за границей будут помогать в специальных центрах единства: что об этом известно

Планируется создание максимально широкого спектра услуг, сосредоточенного в одном пространстве

В странах, где сейчас находится больше всего украинцев, будут создаваться Unity Hubs – центры единства, которые смогут предоставлять помощь нашим согражданам в поиске вакансий как в Украине, так и в стране их временного пребывания. Первые такие центры планируется открыть в Праге, Берлине и Варшаве.

В дальнейшем предусмотрено расширение сети Unity Hubs и в других городах. Об этом "Телеграфу" сообщил заместитель Министра национального единства Украины Алексей Лукашук в ответ на официальный запрос редакции.

По его словам, центр единства должен стать для граждан Украины, которые находятся за рубежом, культурным и образовательным пространством, а также местом, в котором можно получить помощь по поиску работы как в Украине, так и в стране временного пребывания.

"Предполагается, что такие центры также будут обеспечивать предоставление консульской поддержки, доступ к банковским, почтовым и телекоммуникационным услугам. В рамках деятельности центров граждане Украины будут иметь возможность обучать детей на украинском языке, проходить языковые курсы для взрослых, а также организовывать встречи местных украинских общин. Планируется создание максимально широкого спектра услуг, сосредоточенного в одном пространстве", — говорится в сообщении.

Финансирование деятельности центров будет осуществляться, в частности, за счет помощи международных партнеров на основании заключенных меморандумов о сотрудничестве.

Количество работников будет определяться в зависимости от объемов услуг, которые будут предоставляться в каждом из центров.

Также в министерстве подчеркнули, что актуальную информацию о процессе создания и деятельности центров единства (Unity hubs) можно отслеживать на официальных информационных ресурсах Министерства национального единства Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в настоящее время около 7,5 миллиона украинцев стали беженцами за границей, а власти Украины говорят о необходимости их возвращения.