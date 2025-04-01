Обязательно ли становиться на воинский учет за границей: как это происходит

Все зависит от возраста военнообязанного

Мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые находятся за границей, обязаны становиться на воинский учет. В некоторых случаях этот процесс будет происходить автоматически через электронные системы "Оберег" и "Трембита".

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на юриста практики военного права Михаила Лобунько. По его словам, с 1 июня 2024 года новый закон о мобилизации отменил возможность свободного выезда за границу для мужчин, которые постоянно проживают за пределами Украины, даже если они имеют второе гражданство.

В то же время, интеграция государственных баз позволяет автоматически регистрировать мужчин в военных реестрах. Как это работает:

16-25 лет – автоматическая регистрация в Едином государственном реестре призывников (ЕГРППР) при оформлении паспортных документов за границей. Проходить ВВК для постановки на учет не нужно.

25-60 лет – если мужчина подавал заявку на украинский паспорт за границей до 24 апреля 2024, его данные автоматически передаются в ТЦК через систему "Оберег".

Юрист отмечает, что для младших возрастом процедура существенно упрощена, а вот мужчины 25-60 лет подлежат более детальному учету.

Как работает автоматическая регистрация

Данные военнообязанных синхронизируются между государственными органами, такими как Министерство внутренних дел, Государственная налоговая служба, Государственная пограничная служба, Министерство образования и науки и Пенсионный фонд.

Например, если украинец за границей подает заявку на паспорт, система "Трембита" автоматически проверяет его статус и передает данные в "Оберег", а затем — в Миноборону.

Какие есть исключения

Люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут быть освобождены от прохождения медкомиссии.

"Некоторые категории граждан могут избежать определенных процедур. Например, лица с серьезными заболеваниями или инвалидностью могут быть освобождены от медицинского осмотра при предоставлении соответствующих документов. Однако это не отменяет их регистрации в ТЦК и СП, если они подпадают под возрастные критерии", — объясняет юрист.

Почему это важно

Пока что автоматическая регистрация не предусматривает призыва, но учет позволяет государству вести полный реестр военнообязанных.

С 2025 года для выезда за границу мужчины призывного возраста должны обновить свои военно-учетные данные.

"Следовательно, на учет в ТЦК и СП из-за границы должны стать практически все украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые взаимодействуют с государственными органами за рубежом, в частности через оформление документов. Эти изменения отражают стремление государства максимально охватить военнообязанных, независимо от их места пребывания, что является шагом в контексте мобилизационных", — отмечает Михаил Лобунько.

Ранее "Телеграф" писал, кто должен стать на воинский учет в апреле 2025 года. Призывников до 25 лет не мобилизуют.