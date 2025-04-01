Ровенского целовальщика из ТЦК не списали: где он служит теперь и какая у него зарплата

Ярмошевич не задержался на передовой

Руководитель Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подполковник Александр Ярмошевич, попавший в скандал из-за поцелуев на рабочем месте, перевелся в боевую часть. Однако он пробыл там недолго.

Ярмошевич уже вернулся с передовой, о чем свидетельствует его декларация о доходах. Скандальный военнослужащий снова в должности теперь в Закарпатском ОТЦК.

Из документа следует, что на Закарпатье за 2024 год он получил 226 292 грн зарплаты и еще более 48 000 грн "дополнительных благ".

Напомним, в марте 2024 года сеть всколыхнуло видео, на котором Ярмошевич целуется с несколькими женщинами в разное время. В Сухопутных силах заявляли, что дадут "должную оценку" как содержанию смонтированного видео, так и факту установления секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Позже выяснилось, что Ярмошевич увеличил свое состояние с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами. Такие выводы можно сделать, если изучить электронные декларации полковника за 2022 и 2023 годы.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из военнослужащих ВСУ, пытаясь поддержать подполковника Александра Ярмошевича, опубликовала фото с мужем, где они целуются. Однако реакция пользователей сети прокатилась по волне хейта в комментариях.