Британия, Франция и Украина планируют встречу в Киеве: будут говорить о гарантиях безопасности

Зеленский заявил со своей стороны, что ценит решения Парижа и Лондона

Военные представители Украины, Великобритании и Франции планируют в ближайшее время провести встречу, чтобы обсудить предоставление Украине послевоенных гарантий безопасности. Предварительно встреча должна пройти в Киеве.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление спикера британского премьер-министра Кира Стармера. Отмечается, что встреча обсуждалась заранее в разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и Стармером.

"Призыв прозвучал после того, как на прошлой неделе в Париже собралась "коалиция желающих" европейских стран, которые поддерживают Украину в войне против России, и пообещали усилить армию Киева для будущей безопасности. Франция и Британия на встрече также пытались расширить поддержку запланированных иностранных "сил обеспечения", которые будут размещены в случае перемирия с Россией", — говорится в сообщении издания.

Со своей стороны, представитель Стармера заявил, что лидеры Франции и Британии согласились с тем, что есть реальное продвижение "для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе". Зеленский заявил со своей стороны, что ценит решение Парижа и Лондона.

"Нужно достаточно сильное давление, чтобы удержать Россию от расширения войны. Тем более, что Москва сейчас открыто высмеивает попытки наших партнеров продвинуть мирную повестку дня", — отметил украинский президент.

Ранее "Телеграф" писал о том, что попытки Франции и Великобритании убедить европейских партнеров в необходимости отправки военных сил в Украину пока не нашли широкой поддержки. Лидеры стран Европы не спешат брать на себя обязательство по участию в такой миссии.

Со своей стороны, Украина нуждается не в символическом присутствии международных сил, а в готовых к боевым действиям военных от европейских стран после завершения войны с Россией. Целью саммита в Париже является обеспечение безопасности Украины в будущем.