"Лиса" играла с военным в "Камень, ножницы, бумага". Курьезное видео развеселило сеть

Было несколько раундов игры

В сети завирусилось довольно забавное видео, на котором человек в костюме лисы играет с гражданским и военным в "Камень, ножницы, бумага". Аниматор-лиса не выходил из образа даже отдыхая.

Об этом свидетельствует опубликованное львовскими каналами видео. Однако точно неизвестно, где произошел курьез: во Львове или другом городе Украины.

На видео видно, как человек в костюмах лисы сидит между военным и гражданским. Сначала он играет в "Камень, ножницы, бумага" с гражданскими. Они сбрасывают руки трижды: первый раз "лисе" и мужчине выпадает "бумага", второй и третий раз — "камень" и "ножницы" соответственно.

Далее аниматор разворачивается к военному и начинает играть с ним. Сначала у них выпадает по "камню", а дальше дважды "ножницы" у обоих. После завершения раунда "лиса" разводит руками и начинает смешно сидеть, болтая ногами и руками.

В сети уже придумали забавную подпись к видео: "- Почему опоздал на службу?"

- Командир, не поверишь с лисичкой в чу-ва-чи на скамейке валил.

Хорошо, что хоть не с белкой…"

Заметим, что у игры "Камень, ножницы, бумага" есть несколько распространенных соответствий. Кто-то называет ее классическим образом, кто-то "чу-ва-чи" или "цуефа". Но суть игры везде одна – есть несколько элементов, которые следует показывать руками, и каждый из них может побить другой.

В частности, "бумага" — это прямая ладонь, ее режут "ножницы", она накрывает "колодец" и "камень". "Камень" — изогнутая рука в кулаке, он тонет в "колодце", заворачивается в "бумагу" и разбивает "ножницы". "Ножницы" — изогнутая рука в кулак со свободными указательным и средними пальцами, имитирующая форму ножниц. Они режут "бумагу", тонут в "колодце" и их разбивает "камень".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыба-прыгун устроила переполох в магазине Львовской области.