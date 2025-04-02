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Водителям готовы платить 85 тысяч в месяц и бронировать от мобилизации. Где такие условия

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Работа с бронированием в Украине Новость обновлена 02 апреля 2025, 13:54
Работа с бронированием в Украине. Фото Коллаж "Телеграф"

Среди преимуществ – официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата и возможность профессионального роста

Вакансии с бронированием от мобилизации предлагают украинским мужчинам. К примеру, в Киеве ищут водителя эвакуатора на очень привлекательную зарплату, которого, при необходимости, забронируют.

Соответствующее предложение размещено на популярном сайте поиска и подбора персонала. Работа в Киеве, заработная плата в ид 60 000 до 85 000 гривен. Работодатель отметил, что желательно иметь опыт работы на эвакуаторе от одного года.

Другие требования:

  • наличие водительского удостоверения категории С, С1;
  • ответственность и внимательность к деталям;
  • умение работать в команде;
  • готовность к посменной работе.

В обязанности водителя будет входить перевозка грузов на эвакуаторе и выполнение заданий согласно графику работы. Также он будет вести сведения о совершенных перевозках. От будущего сотрудника ждут соблюдения ПДД и внутренних требований компании.

Со своей стороны, компания предоставляет информационное сопровождение каждого водителя. Среди преимуществ – официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата и возможность профессионального роста.

Как сообщал "Телеграф", теперь коммунальные предприятия смогут бронировать от мобилизации 75% своих сотрудников. Такое решение принял Кабмин.

Теги:
#Водитель #Робота #Вакансии #Бронирование