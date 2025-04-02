Водителям готовы платить 85 тысяч в месяц и бронировать от мобилизации. Где такие условия

Среди преимуществ – официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата и возможность профессионального роста

Вакансии с бронированием от мобилизации предлагают украинским мужчинам. К примеру, в Киеве ищут водителя эвакуатора на очень привлекательную зарплату, которого, при необходимости, забронируют.

Соответствующее предложение размещено на популярном сайте поиска и подбора персонала. Работа в Киеве, заработная плата в ид 60 000 до 85 000 гривен. Работодатель отметил, что желательно иметь опыт работы на эвакуаторе от одного года.

Другие требования:

наличие водительского удостоверения категории С, С1;

ответственность и внимательность к деталям;

умение работать в команде;

готовность к посменной работе.

В обязанности водителя будет входить перевозка грузов на эвакуаторе и выполнение заданий согласно графику работы. Также он будет вести сведения о совершенных перевозках. От будущего сотрудника ждут соблюдения ПДД и внутренних требований компании.

Со своей стороны, компания предоставляет информационное сопровождение каждого водителя. Среди преимуществ – официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата и возможность профессионального роста.

Как сообщал "Телеграф", теперь коммунальные предприятия смогут бронировать от мобилизации 75% своих сотрудников. Такое решение принял Кабмин.