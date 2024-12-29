Украинцам предлагают работу с бронированием и проживанием под Киевом: что надо делать

Работодатель предлагает своевременную выплату заработной платы

Украинцам, не выехавшим за границу, предлагают вакансию с бронированием от мобилизации, выплатой зарплаты и условиями проживания. Кандидатов ищут под Киевом в Борисполе.

Эта вакансия была опубликована на популярном сайте купли-продажи. Производство расположено в Киевской области – там ищут монтажников стальных и железобетонных конструкций для строительства в Борисполе.

"Национальный лидер по производству строительных материалов и ведущий девелопер приглашает на работу Монтажников стальных и железобетонных конструкций на строительство в Борисполе", — говорится в сообщении.

Компания рассматривает кандидатов без опыта. Они должны работать на высоте.

Обязанности:

Монтаж металлоконструкций и сборных железобетонных конструкций;

Работа с грузоподъемными механизмами;

Работа на высоте;

Подходит кандидатам: старше 45 лет, студентам.

Работодатель предлагает: своевременную выплату заработной платы, график работы выбор, компенсацию затрат на дорогу, жилье в Борисполе или Киеве, медицинское страхование, спецодежду и обувь, возможное бронирование.

Сумму заработной платы работодатель не указал, но на подобных вакансиях, указанных на сайте по поиску работы предлагают от 30 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам предлагают работу на горнолыжном курорте.