Самые дорогие коты Украины продаются в Киеве: за какую породу хотят 289 тысяч гривен (фото, видео)

Кот с интересным выражением лица, без преувеличений, золотой

Британская золотая шиншилла является вариантом породы британской короткошерстной. От других представителей вида золотую шиншиллу отличает характерный золотистый цвет шерсти. Эта порода в Украине стоит немало.

Телеграф разбирался, сколько стоят коты и котята, а также от чего зависит цена. Локация, указанная в объявлениях — Киев. Нужно заметить, что, прежде всего, этих животных ценят внешность. Неудивительно, что кот британской золотой шиншиллы в возрасте 11 месяцев может стоить более 266 тысяч гривен — 6 тысяч евро. В объявлении говорится, что кот продается как "элитное домашнее животное" и доставить его могут по всему миру.

Объявление о продаже британской золотой шиншиллы

Еще дороже просят за британскую золотую шиншиллу "в современном типе с кукольной внешностью". Здесь объявлена стоимость 6,5 тысяч евро, или почти 289 тысяч гривен.

Другое объявление о продаже британской золотой шиншиллы

Котят можно найти и дешевле. "Всего" за 5 тысяч долларов, что в гривне — 205,3 тысячи. Такую сумму придется выложить за непоседливого малыша "с кукольной мультяшной мордашкой baby face".

Продажа котенка британской золотой шиншиллы

Что нужно знать о британской золотой шиншилле

Эти коты имеют круглую голову и короткую толстую шею, поэтому их мордашка приобретает особое выражение. Цвет шерсти – насыщенно золотой, с темными зонами на спине, голове, боках, хвосте и ногах. Самцы могут весить до 10 кг, самки – в среднем до 5 кг.

У них круглые и выразительные глаза. Этих кошек нельзя перекармливать, ведь они склонны набирать лишний вес. Стоимость кота зависит от чистоты родословной, состояния здоровья котенка и питомника. От "именитых" родителей котята дороже.

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