Во Львове случайно "переименовали" одну из старейших площадей. Разгорелся скандал

В сети иронизируют

Во Львове произошел скандал с неправильным написанием названия одной из площадей города. Вместо "Площадь Святого Теодора" на табличке написали "Площадь Святослава Теодора".

Об ошибке написали на Facebook-странице "Зручне місто". Там добавили фото таблички, установленной на углу здания и эмоциональный комментарий.

"Сядьте, потому что вы сейчас упадете! Готовы? Святослава Теодора! Святослава! Святослава, матери их ковинька, Теодора! Каких вам еще реформ не хватает, а, жители? Мы уже раньше несколько раз писали о проблемах с уличными аншлагами во Львове. На этот раз имеем эпический случай: святого Теодора перекрестили в Святослава. The End. Directed by…", – говорится в сообщении.

В комментариях Галицкая районная администрация извинилась за ошибку. Там заверили, что ее исправят за счет виновных лиц.

"Галицкая районная администрация приносит извинения за ситуацию, сложившуюся с адресной табличкой на пл. Святого Теодора. Нарушения будут устранены за счет виновных лиц. Искренне благодарны за Вашу бдительность и в дальнейшем обещаем более тщательно следить за выполнением подобных работ", — отметили в райадминистрации.

Украинцы удивлены, что такое могло произойти — иронизируют и возмущаются. Однако одна из комментаторов напомнила, что все совершают ошибки.

"А они госслужащие, при должностях, бронь имеют, премии…", "И смех и грех. Эрудиция зашкаливает. Было бы смешно, если бы не было так грустно", "Пора подписывать собор Святослава Юра", "Святого Святослава Теодора", "Да все же делают ошибки. "Да все люди совершают ошибки. Где-то не досмотрели произошла ли автоматическая поправка. Или это такая трагедия? Это ведь не каждый день так", — пишут в сети.

Площадь Святого Теодора находится в историческом центре Львова, в Галицком районе. Это одна из самых старых площадей в городе. Посреди площади расположен сквер.

Первое упоминание о площади связано с деревянной церковью святого Теодора Тиронского. Отсюда и ее название. Она носила название площадь Святого Теодора с 1801 по 1950 год. Советская власть в 1950 году переименовала ее в Центральную площадь. Историческое название площади было возвращено в 1991 году.

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