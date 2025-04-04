Лучше посидите дома. На выходных в Украине разыграется стихия

Ожидаются заморозки

Погода в выходные испортится и не будет способствовать прогулкам. В субботу и воскресенье будет дождь, местами даже ожидается снегопад.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу украинского синоптика Натальи Диденко, 5-6 апреля в Украину придет свежая воздушная масса. Ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег.

"5 апреля похолодает на западе, севере и части центральных областей, а в воскресенье посидите, по возможности, дома или не сильно гоняйте по делам — 6 апреля резко похолодает и пойдет снег. Потому что на дорогах будет сложная ситуация. В восточных областях и на юге в выходные еще будет дождь, потому что туда холодная воздушная масса придет уже в понедельник 7-го апреля", — прогнозирует она.

Погода в субботу, 5 апреля

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу дожди разной силы вероятны по всей Украине. На Закарпатье, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях они будут значительными. Ночью ожидается 4-9 градусов выше нуля, в дневные часы будет от +7 на западе страны до +18 на юге.

Погода в воскресенье, 6 апреля

В этот день погода ухудшится еще больше. Более того, синоптики предупредили об усложнении погодных условий, которое продлится с 6 по 10 апреля.

В частности, в воскресенье, 6 апреля и на следующий день в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях прогнозируются умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега. Может намести 3-15 см.

"На дорогах гололедица; в западных областях усиление ветра до 15-20 м/с; снижение ночной температуры до заморозков 0-6°, в Карпатах до минус 10°. 8-10 апреля холодная погода с ночными заморозками распространится на большую часть территории Украины. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах", – предупредили синоптики.

Ночью в западной части заморозки до -1 градуса. На остальной территории +3 +10 градусов. В дневные часы будет от 3 до 16 градусов выше нуля. Самая низкая температура прогнозируется в западных областях, на востоке и юге будет теплее.

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