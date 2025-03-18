Его песню пела Алла Пугачева: куда исчез полуфиналист "Україна має талант" Александр Кварта

Исполнитель продолжает выступать в Украине

Александр Кварта – популярный украинский певец, который участвовал в программах "Караоке на майдані" и "Україна має талант". Ранее исполнитель периодически появлялся на телевидении и радио, но в последнее время он исчез с радаров, как и Алена Винницкая.

"Телеграф" расскажет о карьере певца, и чем он занимается сейчас.

Что известно об Александре Кварте

Будущий певец родился в Ахтырке Сумской области. Он учился в музыкальной школе, занимался балетом и входил в драматический кружок. Образование певец получил в Лебединском педучилище и Харьковском педуниверситете.

Александр Кварта начал петь во время студенчества, фото из сети

Именно во время студенчества Кварта стал заниматься музыкой. Тогда появились первые треки Александра, которые он исполнял в университете и в Харькове. В течение 4 лет Кварта работал учителем, но потом решил, что хочет реализовываться в творчестве.

В первый раз Кварту услышала вся страна в телешоу "Караоке на майдані". Тогда исполнителю не удалось попасть в финал.

Кварта в "Караоке на майдані"

Впоследствии Александр принял участие в проекте "Україна має талант", где получил три "да". Певцу удалось дойти до полуфинала, а также получить всеукраинскую популярность. Особенно он запомнился треком "Сеньорита, я влюблён!".

Кварта в "Україна має талант"

В 2011 году Кварта участвовал в Национальном отборе на Евровидение, однако не победил. Некоторое время Александр жил в России и учился там в Московском университете культуры и искусств.

Также выяснилось, что в 1997 году Кварта создал песню "По дороге к солнцу". С этим треком он выступал на конкурсе Аллы Пугачевой – "Радио Алла". Спустя 13 лет Александр узнал, что певица выступала с его композицией на одном из концертов. Тогда Кварта позвонил агенту артистки и они заключили соглашение, по которому артисту выплатили несколько тысяч долларов.

Где сейчас Александра Кварта

В начале полномасштабной войны России против Украины певец вместе с семьей был в Харькове. Он не мог поверить, что страна-агрессора начнет большое наступление. Впоследствии Кварта перебрался с родными в Ивано-Франковск. Он также перевел на украинский свой трек "Сеньорита, я влюблен".

Александр Кварта — "Сеньорито, Вас люблю"

В 2025 году Александр выступал в составе украинской группы Badstreet boys с песней Eurosong. Это произошло во время национального отбора на Евровидение.

Кварта в составе украинской группы Badstreet boys

Сейчас Кварта продолжает концерты по всей Украине, на которых собирает средства на ВСУ. Он исполняет собственные и украинские народные песни, которые сопровождает характерными зажигательными танцами.

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