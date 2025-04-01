Жила в России 20 лет, но приезжала в Украину к дочери: как выглядит мама Поляковой и что о ней известно

Мама артистки переехала в Европу после начала полномасштабного наступления россиян

Оля Полякова — известная украинская певица, которая недавно снялась для мужского глянца Playboy Ukraine. Артистку засыпали комплиментами за отличный вид. В своих интервью исполнительница рассказывала, что унаследовала отличную генетику от своей мамы.

"Телеграф" собрал все, что известно о маме популярной певицы и ее жизненном пути.

Что известно о маме Оли Поляковой

Маме певицы – Светлане – сейчас около 63 лет. В молодости она работала педиатром. С первым мужем, от которого женщина родила Олю, она развелась, когда дочь была маленькой. Второй раз Светлана вышла замуж за посла России в Уругвае. Так женщина путешествовала с мужем-дипломатом по всему миру.

"У мамы есть бойфренд, они ездят по всему миру. И я хочу, чтобы так вели себя все женщины и мужчины в 60 лет – получали удовольствие от жизни. Когда их дети рожают детей, они рожают их себе, а не своим родителям, поэтому скидайте внуков на их родителей и езжайте в поездку. Хоть куда-нибудь, но путешествие", — писала Оля.

Мама Поляковой была в браке с дипломатом-россиянином, фото с ее инстаграм-страницы

Несколько лет назад муж Поляковой умер от рака. Впоследствии Светлана начала отношения с новым избранником, тоже россиянином. Периодически певица распространяет фотографии с мамой. Примечательно, что женщина выглядит великолепно.

Полякова с мамой, фото с инстаграм-страницы певицы

После начала полномасштабного вторжения Светлана уехала из России, где прожила последние 20 лет. На этом настояла Оля, поскольку она активно поддерживает Украину и презирает оккупантов. Артистка волновалась, чтобы россияне не начали шантажировать ее маму, поэтому уговорила ее уехать.

"Вы же помните, какую деятельность я вела в соцсетях. Мне было очень страшно за нее, но я все равно продолжала это делать. Я говорила: "Мама, ты у меня там как заложник, я боюсь за тебя. Потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот, если ты там находишься". Я постоянно думала, как они захотят нажать на меня из-за нее", – рассказывала исполнительница.

Светлана уехала во Францию, а ее российский бойфренд остался в стране-агрессора. Артистка рассказывала, что мужчина не поддерживает путинский режим. Мама певицы встречается с любимым за пределами России.

Светлана Полякова уехала из России в Европу, фото с инстаграм-страницы певицы

Впоследствии Светлана переехала в Великобританию, куда поступила ее младшая внучка – Алиса. Там девочка учится в зарубежной школе. Светлана забирает Алису на выходных и проводит с ней время. В Англии у мамы Поляковой обнаружили аутоиммунную болезнь, поэтому она проходит там лечение.

"Когда она попала в Англию, у нее нашли этот диагноз. Она лечится. Очень большое спасибо Англии, что наших людей лечат бесплатно, потому что она там зарегистрирована. На выходные забирает мою Алису из школы", — рассказывала артистка.

У мамы Поляковой обнаружили аутоиммунную болезнь, фото с инстаграм-страницы певицы

Семья Поляковых, фото с инстаграм-страницы певицы

Полякова рассказывала, что вместе с матерью решила продать ее элитный дом в России. Его удалось сбыть всего за 15% от реальной стоимости.

"Это был очень красивый элитный дом, в хорошем районе, с лесом на территории. Очень жаль, что мы не смогли получить хотя бы те деньги, которые мы вложили, но просто продавали, потому что нужно было избавиться от этой недвижимости, чтобы не иметь больше ничего общего с Россией", – рассказывала артистка.

Поляковые продали жилье в России, фото с инстаграм-страницы певицы

В 2024 году Полякова выпустила клип на песню "Мама", где показала своего родного человека. Также в видеоработе приняли участие дочери артистки.

Оля Полякова — "Мама"

В августе 2024 года Оля поздравила маму с днем рождения, обнародовав подборку фотографий.

"У моей мамы день рождения! Очень хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви! И конечно, поблагодарить за жизнь. Если бы не ты, так много прекрасного мир не увидел бы! Люблю!" – написала певица.

Полякова поздравила маму с днем рождения, фото с инстаграм-страницы певицы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о старшей дочери Оли Поляковой. Она активно ведет свои соцсети.